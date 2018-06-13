Обновленный Land Rover Discovery получил 306-сильный турбодизель

Британский производитель анонсировал обновление внедорожника до 2019 модельного года. Ключевым изменением стало появление у Land Rover Discovery новой версии SDV6, которая заменила на европейском рынке TDV6. Она комплектуется аналогичным трехлитровым битурбодизелем V6, отдачу которого повысили с 258 л.с. и 600 Нм до 306 л.с. и 700 Нм.

В такой конфигурации Discovery набирает первую «сотню» за 7,5 секунды, что быстрее предшественника на 0,6 секунды и способен буксировать прицеп массой 3,5 тонны. На рынке Германии новинка стоит от 67 тысяч евро (около 4 940 000 рублей). В России в продаже по-прежнему представлена версия Discovery TDV6 по цене от 4,2 миллиона рублей, поскольку наша версия оснащается дефорсированным до 249 л.с. мотором из-за налога. Кстати, на нее приходится 93% спроса.

Хотя, российский рынок не останется без новинок. Пятый Land Rover Discovery в нашей стране поступил в продажу исключительно с «шестерками», тогда как европейцы предпочитают «турбочетверки» семейства Ingenium. Теперь их можно купить в России. Дилеры марки начали принимать заказы на версию Discovery Si4 с двухлитровым 300-сильным двигателем.

Четырехцилиндровый мотор тоже сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Автомобили с ним доступны в комплектациях: S, SE, HSE и HSE Luxury по цене от 3 974 000 до 5 589 000 рублей. В качестве альтернативы можно рассмотреть Volkswagen Touareg с 249-сильным мотором TSI объемом 2,0 литра стоимостью от 3 299 000 рублей, правда, у него нет понижающей передачи.

Еще Land Rover прекратил продажи в Европе двух версий Discovery. Там уже недоступен 180-сильный двухлитровый турбодизель и 340-сильный трехлитровый бензиновый наддувной V6. Правда бензиновая «шестерка» еще продается в России по цене от 4 500 000 рублей.