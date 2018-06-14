UAZ Patriot для поклонников футбола выходит в продажу

Российские дилеры UAZ приступили к приему заказов на очередную спецверсию внедорожника UAZ Patriot. Новинка посвящена стартующему чемпионату мира по футболу и обладает рядом эксклюзивных черт.

В первую очередь, отличить новинку можно за счет синего цвета кузова с оригинальными колесными дисками и наклейками на бортах с надписью Patriot и изображением футбольного мяча. В салоне можно найти кожаную отделку кресел с оригинальным тиснением, повторяющим своим рисунком футбольный мяч.

Новый UAZ Patriot создан на базе комплектации Престиж, но дополнительно имеет климат-контроль вместо кондиционера и атермальные стекла. Предусматривается и минимальный набор изменений в декорировании интерьера. В состав штатного оснащения модели входят парковочные датчики, навигация, подогрев руля, многофункциональный руль и другие опции.

Автомобиль комплектуется стандартным 135-сильным 2.7-литровым бензиновым мотором, работающим вместе с механической трансмиссией. Цена «футбольного» UAZ Patriot составляет 995 тысяч рублей, при этом производитель не устанавливает никаких лимитов по объемам производства модели, а планирует выпускать их в соответствии с имеющимся на рынке спросом.