«Ниву» подвела электропроводка

Росстандарт сообщил об отзыве 38808 внедорожников "Лада 4х4", выпущенных с июня прошлого года.
Причиной для объявления сервисной кампании стал дефект электропроводки: изоляция провода генератора может перетираться о верхний рычаг передней подвески.
Дилеры "Лады" в ближайшее время должны оповестить владельцев внедорожников, попавших под отзыв, о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно — сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.
В ходе сервисной кампании дилеры марки проверят целостность изоляции и установят дополнительные хомуты крепления проводов. Все ремонтные работы выполнят бесплатно.
Предыдущий крупный отзыв автомобилей "Лада" был объявлен в октябре прошлого года: тогда у 20 тысяч хэтчбеков XRAY также выявили проблемы с электропроводкой. А в апреле этого года АвтоВАЗ отозвал для ремонта 82 автомобиля "Лада Калина" из-за возможной некорректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС.