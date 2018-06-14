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У «Нивы» обнаружен дефект электропроводки: 39 тысяч внедорожников отзывают для ремонта
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У «Нивы» обнаружен дефект электропроводки: 39 тысяч внедорожников отзывают для ремонта 

Wroom.ru 22 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Росстандарт сообщил об отзыве 38808 внедорожников "Лада 4х4", выпущенных с июня прошлого года.
Причиной для объявления сервисной кампании стал дефект электропроводки: изоляция провода генератора может перетираться о верхний рычаг передней подвески.
Дилеры «Лады» в ближайшее время должны оповестить владельцев внедорожников, попавших под отзыв, о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно — сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.
В ходе сервисной кампании дилеры марки проверят целостность изоляции и установят дополнительные хомуты крепления проводов. Все ремонтные работы выполнят бесплатно.
Предыдущий крупный отзыв автомобилей «Лада» был объявлен в октябре прошлого года: тогда у 20 тысяч хэтчбеков XRAY также выявили проблемы с электропроводкой. А в апреле этого года АвтоВАЗ отозвал для ремонта 82 автомобиля "Лада Калина" из-за возможной некорректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС.
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