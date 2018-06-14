У «Нивы» обнаружен дефект электропроводки: 39 тысяч внедорожников отзывают для ремонта

Росстандарт сообщил об отзыве 38808 внедорожников " Лада 4х4", выпущенных с июня прошлого года.

Причиной для объявления сервисной кампании стал дефект электропроводки: изоляция провода генератора может перетираться о верхний рычаг передней подвески.

Дилеры «Лады» в ближайшее время должны оповестить владельцев внедорожников, попавших под отзыв, о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно — сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.

В ходе сервисной кампании дилеры марки проверят целостность изоляции и установят дополнительные хомуты крепления проводов. Все ремонтные работы выполнят бесплатно.