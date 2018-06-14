Ещё
Новый суперкар McLaren представят 28 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый суперкар McLaren представят 28 июня 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Представители компании McLaren анонсировали презентацию своего нового спорткара. Официальный дебют новой модели, которая, судя по слухам, окажется «заряженной» версией спортивного автомобиля с индексом 570S, должен состояться уже 28 июня. Полноценная презентация новинки запланирована на Фестиваль скорости в Гудвуде, который откроется 12 июля.
На выложенном в Сети тизере показана выхлопная система нового спорткара «МакЛарен», выполненная в форме двух круглых патрубков. Других подробностей по этой модели пока нет, хотя неофициальные данные говорят о том, что новинка получит модернизированный 3,8-литровый твин-турбо агрегат V8, выдающий более 600 лошадиных сил мощности (минимум + 30 л.с. в сравнении со стандартным 570S).
Кроме того, ожидается, что новый суперкар британцев окажется легче оригинального, поскольку автомобиль оснастят другим аэродинамическим обвесом и колесами.
Daily-Motor: последние новости
Новый бюджетный кроссовер Kia выйдет в продажу в 2019 году Составлен ТОП-10 самых популярных б/у-кроссоверов в РФ Опубликованы шпионские фото нового SsangYong Actyon 2019
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту293
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье41
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию62
Бензину и дизелю установили «коридор для роста»7
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение