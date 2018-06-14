Новый суперкар McLaren представят 28 июня

Представители компании McLaren анонсировали презентацию своего нового спорткара. Официальный дебют новой модели, которая, судя по слухам, окажется «заряженной» версией спортивного автомобиля с индексом 570S, должен состояться уже 28 июня. Полноценная презентация новинки запланирована на Фестиваль скорости в Гудвуде, который откроется 12 июля.

На выложенном в Сети тизере показана выхлопная система нового спорткара «МакЛарен», выполненная в форме двух круглых патрубков. Других подробностей по этой модели пока нет, хотя неофициальные данные говорят о том, что новинка получит модернизированный 3,8-литровый твин-турбо агрегат V8, выдающий более 600 лошадиных сил мощности (минимум + 30 л.с. в сравнении со стандартным 570S).

Кроме того, ожидается, что новый суперкар британцев окажется легче оригинального, поскольку автомобиль оснастят другим аэродинамическим обвесом и колесами.