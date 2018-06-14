McLaren назначил дату выхода суперкара 570 LT на конец июня

Уже менее чем через две недели состоится премьера нового суперкара McLaren570 LT, о чем сообщил сам производитель и огласил дату — 28 июня.

На сегодняшний день пресс-служба британской автокомпании выпустила очередной тизер своей новинки, дабы подогреть к ней интерес потребителей.

На изображении можно рассмотреть выхлопную систему с двумя широкими раструбами, а также наличие углеводородного материала в крышке отсека двигателя и заднем спойлере.

Новинку можно считать экстремальным вариантом 570 S, но это пока не раскрыты технические характеристики.

Предполагается, что под капотом будет установлен 3,8-литровый форсированный двигатель V8 битурбо, а его мощность достигнет 600 л.с. и крутящего момента 700 Нм.

В традиционной версии 570 S двигатель генерирует 570 л.с., что позволяет ему достигать первой «сотни» за 3.4 секунды при максимальной скорости 328 км/ч.

Чтобы облегчить массу авто, производитель сделала упор на детали из карбона и композита, помимо этого суперкар получит более легкие диски колес, то положительно повлияет на его аэродинамику.

В целом, инженеры подвергли изменениям более 100 деталей, что значительно отличит его от привычного суперкара.

Напомним, что премьера McLaren570 LT назначена на 28 июня и тираж модели составит всего 500 экземпляров.