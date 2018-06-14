Lanzante работает над более экстремальным McLaren P1 GT Longtail 

Британская марка Lanzante Motorsport выпустила тизер предстоящей McLaren P1 GT Longtail — более экстремальной версии гибридного суперкара. Детали автомобиля пока остаются в секрете.
Lanzante — известная фирма, которая способствовала выигрышу McLaren в 24 часа Ле-Мана в 1995 году с F1 GTR. С тех самых пор она занимается рядом проектов, включая модернизацию P1 GTR, привязанного к треку. Фактически, специалистам из Lanzante Motorsport удалось полностью переработать транспортное средство, перевоплотив его в дорожную версию. Что касается McLaren P1 GT Longtail — это недавний заказ одного из клиентов. Как видно из прикрепленного изображения автомобиль получает огромные отверстия на крыльях и более агрессивный аэродинамический пакет. Кузов, реализованный в завораживающем оттенке зеленого, похоже, имитирует, дорожный прототип McLaren F1 GT Longtail 1997 года выпуска, который все еще является собственностью фабрики.