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Lanzante работает над более экстремальным McLaren P1 GT Longtail
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Lanzante работает над более экстремальным McLaren P1 GT Longtail 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Британская марка Lanzante Motorsport выпустила тизер предстоящей McLaren P1 GT Longtail — более экстремальной версии гибридного суперкара. Детали автомобиля пока остаются в секрете.
Lanzante — известная фирма, которая способствовала выигрышу McLaren в 24 часа Ле-Мана в 1995 году с F1 GTR. С тех самых пор она занимается рядом проектов, включая модернизацию P1 GTR, привязанного к треку. Фактически, специалистам из Lanzante Motorsport удалось полностью переработать транспортное средство, перевоплотив его в дорожную версию. Что касается McLaren P1 GT Longtail — это недавний заказ одного из клиентов. Как видно из прикрепленного изображения автомобиль получает огромные отверстия на крыльях и более агрессивный аэродинамический пакет. Кузов, реализованный в завораживающем оттенке зеленого, похоже, имитирует, дорожный прототип McLaren F1 GT Longtail 1997 года выпуска, который все еще является собственностью фабрики.
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