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КАМАЗ и Daimler начали совместный выпуск грузовика средней тоннажности Canter TF
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КАМАЗ и Daimler начали совместный выпуск грузовика средней тоннажности Canter TF 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
СП немецкого и российского автогигантов Daimler и КАМАЗ объявило о старте выпуска среднетоннажного грузового автомобиля.
Предварительная дата начала продаж — 01.07.2018 года. Однако данная информация будет еще уточняться.
Клиентам предложат две модификации Canter TF: с мотором на 150 л.с., грузоподъемностью до 7,5 тонн и с мотором на 175 л.с. — до 8,55 тонн. Оба двигателя соответствуют экостандарту Евро-5.
Машины созданы с уважительным отношением к водителю и оснащаются кондиционером, мультимедиа системой, а также другими элементами, создающими удобство.
Дополнительным бонусом можно назвать выгодные условия гарантии. В данном случае — это три года, либо 200000 километров пробега. Межсервисный диапазон — 20000 километров.
Достоверной информации касательно ориентировочной стоимости автоновинки пока что нет. Вероятно информация будет доступна ближе к старту продаж.
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