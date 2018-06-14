КАМАЗ и Daimler начали совместный выпуск грузовика средней тоннажности Canter TF

СП немецкого и российского автогигантов Daimler и КАМАЗ объявило о старте выпуска среднетоннажного грузового автомобиля.

Предварительная дата начала продаж — 01.07.2018 года. Однако данная информация будет еще уточняться.

Клиентам предложат две модификации Canter TF: с мотором на 150 л.с., грузоподъемностью до 7,5 тонн и с мотором на 175 л.с. — до 8,55 тонн. Оба двигателя соответствуют экостандарту Евро-5.

Машины созданы с уважительным отношением к водителю и оснащаются кондиционером, мультимедиа системой, а также другими элементами, создающими удобство.

Дополнительным бонусом можно назвать выгодные условия гарантии. В данном случае — это три года, либо 200000 километров пробега. Межсервисный диапазон — 20000 километров.

Достоверной информации касательно ориентировочной стоимости автоновинки пока что нет. Вероятно информация будет доступна ближе к старту продаж.