Тест-драйв Citroen C3 Aircross: Стильно-модный

Выбор автомобиля для современной молодежи — процесс очень занимательный и одновременно сложный, ведь нужно и гаджетов внутри побольше, и стиль особый, еще и топливную экономичность на уровне. Поэтому автопроизводители изворачиваются изо всех сил. Кажется, Citroen опережает конкурентов. Чем же снабдили C3 Aircross, кроме выразительных форм? Citroen C3 Aircross в максимальной комплектации SHINE — просто воплощение стиля и выразительности, чего не скажешь о более скромных модификациях. О ездовых качествах компактного кроссовера уже высказались европейские журналисты, наградив машину титулом AutoBest 2018. Теперь пришла и наша очередь.

Помаранч Двухэтажной оптикой нас не удивишь, такое решение мы уже видели на Citroen C3. Но на этом сходство с родственным хэтчбеком, пожалуй, и заканчиваются. Дальше все свое. И широкие передние овальные воздухозаборники (которые продолжаются на заднем бампере), и рейлинги, напоминающие копья — не самые заметные акценты, но они вкупе формируют единый образ. Стильный образ. «ЭирБампы» ушли с дверей, вместо них — исключительно накладки из неокрашенного пластика на колесных арках и порогах. Передний габарит защищен надежно. А вот сзади нижние точки по углам приходятся на противотуманный фонарь и задний ход.

Клиренс в 175 мм — достаточно высокий результат для переднеприводного автомобиля. Традиционно для себя, французские инженеры заменяют систему полного привода функцией Grip Control. Геометрическая проходимость также не самая плохая. Но сильно усердствовать на песке не стоит. 17-дюймовые колесные диски с «бриллиантовым» напылением красивы, но через чур чувствительны к контакту с бордюрными камнями.

В топовой версии огромная панорамная крыша имеет сдвижную половинку. Наш специальный тест показал, что волосы водителя только после 120 км/ч начинают ощущать легкое движение ветра. Так что простыть с люком нет никакой возможности. Оранжевые акценты на кузове интереснее всего смотрятся на стекле возле задней стойки. Такие себе жалюзи прикрывают от солнца салон, но не лишают его света.

Камера заднего вида поможет справиться с парковкой в тесном месте. В Citroen уверены, что две третьи покупаетелей «Эиркросса» — представительницы прекрасного пола. В виду этого мне не понятно, почему так тяжело закрывается крышка багажника. Уверен, что с первого раза потянуть на себе ее так, чтобы снаружи потом не перехватывать и не пачкать руки о пыльную крышку, сможет только сильно тренированная барышня.

Веселая серость Оказывается, серый цвет интерьера может быть нескучным! Герой нашего теста тому пример. На вид обычные домашние стулья, но на поверку удобные кресла обиты светло-серой тканью METROPOLITAN GREY, вставки такого же материала можно обнаружить на торпедо. Цвет, конечно, маркий, но в «Ситроене» обещают его стойкость к химчисткам и легкость в устранении пятен.

Чувство, что сидишь в концепте, не покидает все время. Водительское кресло оснащено исключительно механическими регулировками и удобным подлокотником. Не хватает только боковой поддержки. Задний ряд покоряет своими способностями в трансформации. Мне кажется, что на рынке у него нет конкурентов. Так, угол наклона спинки можно менять, да и отдельно две половинки регулировать в продольном направлении в диапазоне 140 мм. Детвора будет довольна солнцезащитным шторкам в задних дверях.

Кресла очень удобны, хоть на вид и просты.

Шторки в окнах спасают солнечным летом.

Щиток приборов, как и на других «Ситроенах», с которыми мы знакомились в последнее время, с квадратным шрифтом циферблатов и прямоугольным блоком климат-контроля. Разбивка на спидометре теперь более привычная для нас, «четная». Там, где мы привыкли видеть блок «климата», находится шайба управления функцией Grip Control и кнопка запуска двигателя. Руль, обшитый кожей, приятно-пухлый. Еще ниже расположилась полочка с беспроводной зарядкой для смартфона. Специальный индикатор загорается зеленым, когда стартует процесс зарядки. Непривычно видеть в компактном кроссовере и проекционный дисплей, который можно регулировать по яркости и высоте — новые опции в классе.

Настройка проекционного дисплея вынесена влево от руля.

Приборная доска похожа на родственников с шевронами на решетке радиатора, только оцифровка спидометра своя. На мультимедиа и ее 7-дюймовый сенсорный дисплей возложено очень многое. Если с управлением музыкой и подключенным смартфоном справиться легко благодаря поддержке протоколов Apple CarPlay и Android Auto, то с некоторыми более важными задачами дело обстоит сложнее. Так, управление климат-контролем также исключительно сенсорное. Причем заметно, что при подключенном гаджете инфотеймент становится более задумчивым. Зато можно менять несколько предустановленных профилей, в которых можно отдельно сохранять радиостанции.

Выбор возможностей подключения смартфона очень широк.

В движении не совсем удобно настраивать микроклимат с помощью сенсорного дисплея. Объем багажного отсека с временным запасным колесом составляет 410 литров. Если сложить спинку второго ряда, то эта цифра увеличится до целых 1289 литров — вполне серьезная цифра. Интересно, что за доплату можно заказать и складывающееся вперед переднее пассажирское кресло. Тогда максимальная длина перевозимых грузов может составлять целых 2,4 метра.

Турботройка Трехцилиндровые двигатели на не самых маленьких машинах мы уже воспринимаем как данность, сейчас это в тренде. На C3 Aircross также мотор о трех горшках, объемом 1,2 литра на 110 сил. Непосредственный впрыск, турбонаддув и балансирный вал делают свое дело — автомобиль разгоняется уверенно и непринужденно, и на холостых оборотах не пожалуешься на характерную для трехцилиндровых моторов вибрацию, которая расходится по всей машине.

Только на крутых подъемах при опережении фур приходилось переходить в режим «Спорт», чтобы использовать каждую передачу по полной. Кстати, 6-диапазонная автоматическая коробка передач имеет и зимний режим. Вообще, классический «автомат» очень хорош, его работу и не замечаешь.

Благодаря высокому крутящему моменту в 205 Нм автомобиль откликается на педаль газа и демонстрирует неплохую динамику. Напор стихает и повышается шум мотора уже после 120 км/ч. Кстати, буквально на днях этот силовой агрегат назван лучшим в мире в своей категории.

Несмотря на отсутствие полного привода, «француз» намекает на свои возможности на проселке. Так, круиз-контроль при спуске с горы удерживает стабильную скорость и исключает необходимость тормозить водителю. Grip Control с несколькими внедорожными режимами меняет настройки ESP позволяет подняться на крутой холм, или даже побарахтаться в мокром песке (как мы).

Платформе PF1 со стойками спереди и балкой сзади мне показалась строже, чем у городского С3 в том плане, что она несколько жестче, но позволяет меньше притормаживать перед препятствиями — ее пробить тяжелее. В сравнении со сродным Peugeot 2008 , «Кросс» кажется более спортивным и управляемым.

Электронные ассистенты не дают водителю ни расслабиться, ни почувствовать себя одиноким. Машина одновременно следит за впереди едущим авто и сообщает об опасности спереди, рекомендует выпить кофе после длительной поездки, помогает парковаться, мониторит слепые зоны и многое другое.

Почем эмоции? Стоимость автомобиля в нашей комплектации начинается от 593 400 гривен. Эта цена сравнима с французскими, испанскими и корейскими конкурентами и немного ниже, чем японские и немецкие аналоги. Citroen C3 Aircross предлагает много ярких эмоций и прикольных штучек особенно в салоне. Мы считаем, что за хорошее настроение стоит платить. Тем более, когда оно будет с вами ежедневно.