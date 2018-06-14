Новый Mercedes-Maybach Coupe скоро станет реальностью 

Марка Mercedes-Maybach сильно удивила публику, представив концепцию Ultimate Luxury в прошлом месяце.
Подразделение немецкого концерна Daimler AG все еще находится далеко от создания роскошного внедорожника, который в будущем может стать идеальным дополнением линейки. Первоначальные эскизы получили немало негативных комментариев, поэтому художники были вынуждены немного переработать внешний вид автомобиля, сделав его более похожим на внедорожник и менее похожим на седан.
Теперь компания представила улучшенное рендерное изображение автомобиля. Трехдверный внедорожник, вдохновленный Maybach S-Class, Vision 6 и GLE Coupe, получает гигантскую решетку радиатора, массивные воздухозаборники, расширенные крылья, а также ветровое стекло с откидным верхом, немного наклоненную крышу и большие колесные диски, отлично дополняющие цельный образ. Снимки интерьера пока не предоставлены.
Отмечается, в ближайшем будущем Mercedes-Maybach запустит свой первый производственный внедорожник, способный бросить вызов Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.