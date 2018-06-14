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Land Rover Discovery обновили перед переездом в Словакию
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Land Rover Discovery обновили перед переездом в Словакию 

Allroader.ru 22 минуты назад
Фото: Allroader.ru
Британская компания Land Rover провела обновление своего внедорожника Discovery 5, предложив версию 2019. В рамках смены модельного года производитель наделил внедорожник новым силовым агрегатом, но убрал из линейки два других двигателя и несколько расширил состав оборудования.
Основным изменением стало появление 306-сильного дизельного двигателя объемом 3.0 литра, сменившего его 258-лошадный вариант. Дополнительная мощность позволила обеспечить модели динамику разгона на уровне 7.5 секунд, в то время как внедорожник с предыдущей версией двигателя тратил на набор 100 км/ч 8.1 секунды. Минимальный ценник новой версии на европейском рынке определен в 67 тысяч евро или почти 5 миллионов рублей.
Стоит отметить, что в нашей стране такая версия пока не появится, так как на российский рынок поставляется вариант с двигателем на 249 «лошадей», укладывающимся в более доступную налоговую категорию. Вместо этого в Россию отправился Discovery с 300-сильным 2.0-литровым бензиновым мотором. Цена подобной версии составляет минимум 3 миллиона 974 тысячи рублей.
В Европе Land Rover решил отказаться от продаж внедорожника с 2.0-литровым дизелем мощностью 180 «лошадей» и бензиновым 3.0-литровым мотором на 340 «пони». Что касается дополнительных опций, то «британец» теперь может похвастаться продвинутым интеллектуальным круиз-контролем и системой Clear Exit Monitor, которая предупредит при выходе из автомобиля о приближающемся транспорте.
Напомним, что до конца 2018 года Land Rover завершит перевод производства модели Discovery из Солихалла (Великобритания) в Нитру (Словакия), где ее ждет новый завод, способный ежегодно выпускать 300 000 автомобилей.
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