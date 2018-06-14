Volkswagen Golf вернется в Россию. За 1,5 миллиона рублей

Компания Volkswagen планирует вернуть на российский рынок хэтчбек Golf, сообщает газета «Авторевю». Однако доступных версий в продаже не будет: по информации издания, машина станет нишевой моделью «для ценителей», которая обойдется минимум в 1,42 миллиона рублей.

В Россию вернется уже обновленная модель, которая оснащается светодиодными фарами, мультимедийным комплексом с большим экраном и электронной приборной панелью. «Гольф» будет доступен в четырех вариантах оснащения и только с 1,4-литровым мотором, выдающим 125 или 150 сил. Трансмиссия — только «робот» с двумя сцеплениями.

В базовое оснащение войдет климат-контроль, подогрев передних кресел и руля, мультимедийная система, круиз-контроль, противотуманные фары и автоматический парковщик. В старшей версии Comfortline, на которую, как ожидается, придется наибольший спрос, дополнительно появятся светодиодные фары, камера заднего вида, а также датчики света и дождя.

Цены и комплектации VW Golf (по данным АР)

Комплектация | 1.4 TSI (125 л.с.) DSG | 1.4 TSI (150 л.с.) DSG —— | —— | —— Trendline | 1 429 900 руб. | — Comfortline | 1 499 900 руб. | — R-Line | 1 569 900 руб. | — Highline | — | 1 649 900 руб.

Модификация R-Line будет отличаться спортивным обвесом кузова и большими колесами, а топовый вариант получит самый мощный двигатель, электронную приборку и подогрев лобового стекла.

У дилеров «Гольфы» появятся в сентябре, а уже в декабре прием заказов закроют. Ожидается, что на российский рынок будет отгружено столько машин, что их хватит до конца 2019 года.

Продажи VW Golf в России прекратились в 2016 году. Причиной для этого стали сильно возросшая цена и упавший спрос.