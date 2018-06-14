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LADA Vesta обеспечит комфорт гостей самарского аэропорта
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LADA Vesta обеспечит комфорт гостей самарского аэропорта 

Ростех 11 минут назад
Фото: Ростех
В Тольятти состоялась торжественная передача двадцати автомобилей LADA Vesta таксомоторной компании «Элит», которая является официальным перевозчиком самарского аэропорта «Курумоч». Белые седаны LADA Vesta будут использоваться для перевозки пассажиров, в том числе в период Чемпионата мира по футболу 2018.
Автомобили оснащены кондиционером и предлагают пассажирам просторный, комфортный салон, а также вместительный багажник объемом 480 литров, что важно для работы в такси. Безопасность LADA Vesta обеспечивается как электронными системами, в числе которых «ЭРА ГЛОНАСС», антиблокировочная система тормозов, контроль устойчивости, помощник при старте на подъеме, антипробуксовочная система, так и конструкцией кузова.
Напомним, LADA Vesta является одним из лидеров российского рынка — модель входит в топ-3 самых продаваемых автомобилей. С конца 2015 года по июнь 2018 года в России и за рубежом было продано более 185 тысяч LADA Vesta. Модель неоднократно награждалась автомобильным экспертным сообществом. Автомобили семейства LADA Vesta три раза получали Гран-при журнала «За рулем», дважды — премию ТОП-5 АВТО и трижды были названы «Автомобилем года в России».
LADA Vesta — единственный российский автомобиль, получивший наивысший 4-звездный рейтинг по результатам краш-теста ARCAP автомобильного издания «Авторевю».
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