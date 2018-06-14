Новый Mitsubishi Delica будет основываться на Outlander

В течение некоторого времени Mitsubishi разрабатывает совершенно новую Delica, недавно замеченную фото-шпионами.

Несмотря на внушительный слой камуфляжа, покрывающий прототип, заметно, что производственная версия Delica во многом напоминает прошлогодние концепции. Дабы увеличить внутреннее пространство, специалисты из Mitsubishi реализовали удлиненную крышу, которая позволяет обеспечить максимально комфортное расположение семи человек.

В задней части нового Mitsubishi Delica присутствуют D-образные фары, в то время как остальная часть полностью скрыта под накладкой. Помимо внешних обновлений, достоверные источники сообщают, что автомобиль будет использовать ту же платформу, что и Mitsubishi Outlander , а также получит систему полного привода Super All Wheel Control японской марки в качестве стандартной комплектации. Под капотом Delica расположится 2,2-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 170 лошадиных сил.

Официальная премьера нового поколения Mitsubishi Delica состоится в пределах нынешнего года.