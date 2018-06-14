Volkswagen возобновит продажи «Гольфа» в России (но будет дорого и недолго)

От продаж Golf в России VW отказался еще в 2016 году, когда в связи с колебаниями курсов валют цены на импортируемую модель взлетели выше уровня, на который рассчитывали даже самые преданные покупатели. Однако, уже в начале осени у российских дилеров появятся «живые» машины в послерестайлинговом исполнении.

Судя по объявленному ценнику, Volkswagen возвращает модель на российский рынок в расчете как раз на преданных поклонников, готовых переплатить за право владения именно «Гольфом». Кроме того, присутствие VW Golf в России будет играть для производителя еще и имиджевую роль, так как в Европе эта модель считается бестселлером.

Как стало известно изданию "Авторевю" , цены на возвращенный VW Golf в нашей стране будут начинаться с отметки в 1 430 000 рублей — это на несколько десятков тысяч больше базовой стоимости более крупного и практичного «Тигуана». В нашей стране хэтчбек получит исключительно пятидверный кузов и только один бензиновый турбомотор объемом 1,4 л в двух вариантах мощности — 125 и 150 л.с., который будет работать с роботизированной коробкой.

В некотором смысле компенсацией высокой цены можно считать богатую комплектацию: уже «в базе» под названием Trendline хэтч получит, к примеру, мультимедийную систему, круиз— и климат-контроль, подогрев сидений и тому подобное. В чуть более дорогом исполнении Comfortline добавятся датчики света и дождя, камера заднего вида и светодиодная оптика, а в версии Highline — цифровая приборная панель, подогрев лобового стекла и продвинутые эргономичные передние кресла.

По сведениям издания, активные продажи «Гольфа» Volkswagen начнет в сентябре, но в декабре уже свернет прием заказов: по мнению производителя, наработанных за это время объемов хватит до конца 2019 года. Не исключено, что впоследствии VW выведет на российский рынок и Golf нового поколения.