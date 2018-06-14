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Volkswagen возобновит продажи «Гольфа» в России (но будет дорого и недолго)
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Volkswagen возобновит продажи «Гольфа» в России (но будет дорого и недолго) 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
От продаж Golf в России VW отказался еще в 2016 году, когда в связи с колебаниями курсов валют цены на импортируемую модель взлетели выше уровня, на который рассчитывали даже самые преданные покупатели. Однако, уже в начале осени у российских дилеров появятся «живые» машины в послерестайлинговом исполнении.
Судя по объявленному ценнику, Volkswagen возвращает модель на российский рынок в расчете как раз на преданных поклонников, готовых переплатить за право владения именно «Гольфом». Кроме того, присутствие VW Golf в России будет играть для производителя еще и имиджевую роль, так как в Европе эта модель считается бестселлером.
Как стало известно изданию "Авторевю", цены на возвращенный VW Golf в нашей стране будут начинаться с отметки в 1 430 000 рублей — это на несколько десятков тысяч больше базовой стоимости более крупного и практичного «Тигуана». В нашей стране хэтчбек получит исключительно пятидверный кузов и только один бензиновый турбомотор объемом 1,4 л в двух вариантах мощности — 125 и 150 л.с., который будет работать с роботизированной коробкой.
В некотором смысле компенсацией высокой цены можно считать богатую комплектацию: уже «в базе» под названием Trendline хэтч получит, к примеру, мультимедийную систему, круиз— и климат-контроль, подогрев сидений и тому подобное. В чуть более дорогом исполнении Comfortline добавятся датчики света и дождя, камера заднего вида и светодиодная оптика, а в версии Highline — цифровая приборная панель, подогрев лобового стекла и продвинутые эргономичные передние кресла.
По сведениям издания, активные продажи «Гольфа» Volkswagen начнет в сентябре, но в декабре уже свернет прием заказов: по мнению производителя, наработанных за это время объемов хватит до конца 2019 года. Не исключено, что впоследствии VW выведет на российский рынок и Golf нового поколения.
Одноклассники дороже, если смотреть цены без скидок и спецпрограмм. BMW 118i (136 л.с.) с автоматом и новый Mercedes A 200 (150 л.с.) с «роботом» — от 1 720 000 рублей, пятидверный Audi A3 Sportback с «роботом» и 150-сильным мотором 1,4 TFSI — от 1 818 000.
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