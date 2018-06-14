Nissan начал продажи в России обновленного кроссовера Juke

Сегодня рестайлинговый Nissan Juke появился во всех российских официальных дилерских центрах марки. Новинка доступна по цене от 1 млн 200 тыс. рублей.

Пережив обновление, «Джук» обзавелся свежей решеткой радиатора, другими колесными дисками, блоками фар и противотуманками. Теперь данной модели доступен новейший аудио-комплекс BOSE Personal, такой устанавливается на Micra для европейского авторынка.

Кроссовер также получил новые цвета кузова, это Vivid Blue (голубой) и Chestnut Bronze (коричнево-бронзовый). Появились и свежие варианты персонализации интерьера — Energy Orange (в оранжевой гамме) и Power Blue (в голубых оттенках).