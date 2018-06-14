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Nissan начал продажи в России обновленного кроссовера Juke
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Nissan начал продажи в России обновленного кроссовера Juke 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Сегодня рестайлинговый Nissan Juke появился во всех российских официальных дилерских центрах марки. Новинка доступна по цене от 1 млн 200 тыс. рублей.
Пережив обновление, «Джук» обзавелся свежей решеткой радиатора, другими колесными дисками, блоками фар и противотуманками. Теперь данной модели доступен новейший аудио-комплекс BOSE Personal, такой устанавливается на Micra для европейского авторынка.
Кроссовер также получил новые цвета кузова, это Vivid Blue (голубой) и Chestnut Bronze (коричнево-бронзовый). Появились и свежие варианты персонализации интерьера — Energy Orange (в оранжевой гамме) и Power Blue (в голубых оттенках).
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