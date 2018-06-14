Nissan начала продажи обновленного кроссовера Juke в РФ 

Обновленная версия популярного паркетника модели Nissan Juke уже появилась в салонах официальных дилеров Российской Федерации. Об этом сообщили представители бренда.
Сразу стоит сказать, что никаких кардинальных изменений в автомобиле с момента его выхода с рынка России не произошло. Была немного видоизменена форма радиаторной решётки, а также изменились противотуманки и фары головного освещения. Изюминкой обновлённой модели стал изысканный рисунок на дисках. Кроме того, пополнился набор колористических решений.
В интерьере автомобиля также не произошло ожидаемых серьёзных изменений. В соответствии с кузовом, салон получил некоторые новые расцветки и яркие детали, которые могут быть знакомы автомобилистам по машине модели Nissan Micra. Силовая гамма представлена только одним мотором, объём которого составляет 1.6 литра, а отдача доходит до ста семнадцати лошадиных сил.
Рестайлинговая версия в базовой комплектации будет стоить один миллион двести тысяч рублей.