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Nissan начала продажи обновленного кроссовера Juke в РФ
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Nissan начала продажи обновленного кроссовера Juke в РФ 

Daily-Motor 16 минут назад
Фото: Daily-Motor
Обновленная версия популярного паркетника модели Nissan Juke уже появилась в салонах официальных дилеров Российской Федерации. Об этом сообщили представители бренда.
Сразу стоит сказать, что никаких кардинальных изменений в автомобиле с момента его выхода с рынка России не произошло. Была немного видоизменена форма радиаторной решётки, а также изменились противотуманки и фары головного освещения. Изюминкой обновлённой модели стал изысканный рисунок на дисках. Кроме того, пополнился набор колористических решений.
В интерьере автомобиля также не произошло ожидаемых серьёзных изменений. В соответствии с кузовом, салон получил некоторые новые расцветки и яркие детали, которые могут быть знакомы автомобилистам по машине модели Nissan Micra. Силовая гамма представлена только одним мотором, объём которого составляет 1.6 литра, а отдача доходит до ста семнадцати лошадиных сил.
Рестайлинговая версия в базовой комплектации будет стоить один миллион двести тысяч рублей.
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