Ещё
В России появился обновленный Nissan Juke
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России появился обновленный Nissan Juke 

Motor.ru 20 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Nissan начала продажи на российском рынке обновленного кроссовера Juke, премьера которого состоялась весной этого года на моторшоу в Женеве. Цены на машину начинаются от 1 200 000 рублей, при этом раньше автомобиль 2017 модельного года можно было купить за 1 107 000 рублей.
Кроссовер после рестайлинга можно отличить по новой решетке радиатора, окрашенной в черный хром, затемненным фарам головного света и указателям поворота в корпусах зеркал, а также светодиодным противотуманным фарам, которые теперь входят в базовую комплектацию.
Оснащение Nissan Juke расширилось за счет аудиосистемы Bose Personal с шестью динамиками. Ее особенностью являются две специальные колонки, встроенные в подголовник водительского кресла. Также среди вариантов отделки интерьера появился оранжевый и голубой цвет, улучшилась кожа, которой обшит руль, и изменилась окраска комбинации приборов.
В базовое оснащение модели входит климат-контроль, электростеклоподъемники, аудиосистема с USB-портом и Bluetooth, круиз-контроль. В других комплектациях для кроссовера доступна кожаная отделка салона, системы кругового обзора, бесключевой доступ и камера заднего вида. Самый дорогой вариант модели будет стоить 1 415 000 рублей.
Кроссовер комплектуется 117-сильным мотором 1.6 и вариатором. Модель только переднеприводная.
Motor.ru: последние новости
Несбывшийся гиперкар Chrysler Toyota C-HR: что за зверь? Ford показал новый Explorer в виде полицейского перехватчика
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту298
ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО227
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье48
Автомошенники придумали новый способ заработка2
В США на аукционе продали уникальный УАЗ-469
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение