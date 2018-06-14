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В Белоруссии наладят сборку доступных электромобилей
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В Белоруссии наладят сборку доступных электромобилей 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В городе Циндао подписано соглашение на общую сумму в 560 миллионов долларов между белорусско-британским предприятием «Юнисон» и китайской компанией Zotye International Automobile Trading. Оно предусматривает создание в Белоруссии производства электромобилей. Об этом сообщает портал belta.by.
Cборочное производство мощностью 30 тысяч электромобилей в год запустят к 2022 году. У него будет высокая степень локализации. Машины станут поставлять в страны СНГ. Очевидно, что основным потребителем в теории должна стать Россия.
Модели, готовящиеся к производству в Белоруссии, презентовали еще зимой. Предполагается, что при наличии господдержки (какие именно субсидии введут, не уточняется) субкомпакт Zotye Е200EV может стоить в Белоруссии от 17 тысяч долларов (около 1,06 миллиона рублей), седан Zotye Z500EV — от 22 тысяч (около 1,38 миллиона рублей).
Малыш Zotye E200EV по своей концепции близок к «Смарту». Два электромотора вместе выдают 83 л.с. Литий-ионной батареи на 24,5 кВт*ч должно хватить на 220 километров пробега. Седан Z500EV по габаритам относится к D-классу, но его двигатель выдает всего 129 сил. О емкости аккумуляторного блока не сообщается, однако запас хода — до 250 километров. Разгон до сотни занимает у седана 10 секунд, а максималка ограничена на отметке 140 км/ч.
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