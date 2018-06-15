10 способов угона, или Как уберечь автомобиль?

10 способов угона автомобиля. И как их предотвратить

Всем известна крылатая фраза «Предупрежден — значит вооружен», именно поэтому в этой статье мы расскажем также, как предотвратить попытку угона. Ниже TOП-10 примеров того, как можно угнать автомобиль

Механический

Механический способ угона путем взлома замка с помощью проворота личинки отмычкой или специальной вкруткой, отжимание двери или капота с помощью пневматической подушки и последующее замыкание нужных проводов до сих пор имеет место. В основном таким способом угоняют дешевые модели автомобилей, владельцы которых не хотят раскошеливаться на охранные устройства и доверяют механическим замкам, не представляющим особой преграды для взломщиков.

Решение: Устанавливайте сигнализации с дополнительными системами защиты капота и дверей автомобиля, не оставляйте автомобиль без присмотра, на безлюдных и неосвещаемых местах.

Испытание терпения: сигнализация «сошла с ума»

Задача угонщика — заставить владельца автомобиля самостоятельно выключить сигнализацию. Для этих целей угонщики, как правило, ночью, любыми доступными методами (толчками, ударами, бросанием легких предметов, не наносящих вреда автомобилю) активируют датчик удара сигнализации, а вместе с ним сирену охранного комплекса. Спустя определенное время, раздраженный ложными срабатываниями сигнализации владелец отключает ее, решив, что она вышла из строя.

Как только это происходит, преступники проникают в салон, разбив стекло или провернув личинку замка, угоняют автомобиль. Данный способ наиболее часто используется на автомашинах, оборудованных недорогими сигнализациями, а автоворы, применяющие его, имеют низкую квалификацию.

Решение: Будьте бдительны и устанавливайте охранные комплексы с двусторонней связью, возможностью отдельного отключения сирены (чтобы не нервировать соседей), а также независимые от сигнализации блокировки-иммобилайзер. Даже не дорогие модели Starline или Pandora имеют в своих комплектациях весь необходимый набор.

Угон из охраняемого гаража или автостоянки

Казалось бы, что может быть надежнее, чем оставить автомобиль на охраняемой территории, да еще, если это гараж, с надежно закрытыми воротами. Но практика говорит о другом. Преступники тем или иным способом проникают на территорию, например, подкупая охрану или воспользовавшись их халатным отношением к работе, вскрывают ворота, после чего спокойно деактивируют сигнализацию, демонтируют замок зажигания и незаметно в общем потоке покидают охраняемую территорию на угнанном автомобиле. Также возможна имитация пожара на автостоянке с помощью дымовой шашки, цель которой ввести в замешательство охрану и угнать автомобиль.

Решение: Уберечься от данного способа угона практически невозможно, только лишь оборудовав автомобиль автономным сигнальным маяком, его можно будет впоследствии найти, или же серьезным противоугонным комплексом с 2-3 блокировками.

Угон с применением кодграбберов

С развитием технологий все чаще преступники в своей деятельности начали применять всевозможные электронные устройства, позволяющие деактивировать иммобилайзер или охранный комплекс. Наиболее распространенным устройством является кодграббер, с помощью которого угонщик перехватывает сигнал от брелока, а в нужный момент транслирует его в угоняемый автомобиль, тем самым снимая его с охраны, дополнительно блокируя дополнительные комплексы защиты, включая спутниковые передатчики, отслеживающие местоположение угнанной машины. Наиболее подвержены электронному взлому сигнализации низшей ценовой категории не имеющих сертификации в РФ.

Решение: Устанавливайте сигнализации с защитой от кодграбберов, например Starline A63 или любую другую модель с диалаговой кодировкой.

Угон с использованием штатного бесключевого доступа

Автопроизводители для более комфортного использования автомобиля все чаще применяют в нем систему бесключевого доступа, позволяющую попасть в салон и завести двигатель без использования механического ключа.

Данная функция помимо несомненного удобства владельцу принесла еще один простой способ угона. Как правило, применяют его в людных местах — на парковках у торговых центров, офисов. В этом случае преступники, работая в паре, с помощью специального усилителя-транспондера, транслируют радиосигнал от штатного ключа-метки, находящегося у ничего не подозревающего владельца.

Передача сигнала возможна на большие расстояния до находящейся на стоянке автомашине. Получив доступ к управлению, угонщики покидают автостоянку, отгоняя машину в укромное место без привлечения внимания.

Решение: Используйте блокировку штатного радиоканала и диагностических разъемов, не пренебрегайте дополнительными методами защиты вашего автомобиля (например, независимая блокировка капота, отсоединение личинки замка и другие).

Сговор с работником дилера или автосервиса

Автоугонщики идут на любые способы, чтобы заполучить нужный им автомобиль. С этой целью они вступают в сговор, подкупают нужных людей в автосервисах или местах продажи автомобилей, чтобы скопировать или «прописать» ключ, свой брелок, отключить ту или иную блокировку, произвести установку необходимого для угона оборудования (например, блокиратор иммобилайзера).

В результате, владелец может лишиться автомобиля практически сразу после его покупки или после проведенного технического обслуживания. Работает данный способ и в случае покупки автомобиля с пробегом.

Решение: Проверяйте охранную систему сразу после покупки или очередного обращения в автосервис. Пользуйтесь услугами только проверенных СТО, либо не оставляйте автомобиль без присмотра во время ремонта. Сдавая машину в сервис, переводите сигнализацию в сервисный режим. При покупке — перепрограммируйте все брелоки и метки. Проверяйте целостность электрических схем автомобиля.

В случае каких-либо сомнений проведите диагностику установленных охранных на предмет стороннего вмешательства. Кстати, подобную диагностику можно сделать в любом филиале Автостудио совершенно бесплатно.

Эвакуация спецтранспортом

Договориться можно не только с работником автосервиса, но и с водителем эвакуатора, работающего на улицах городов. В определенных случаях преступники используют свой автомобиль с подъемным устройством.

Эвакуация не правильно припаркованного автотранспорта ни у кого не вызовет подозрений, как и сработавшая в этот момент сигнализация (к слову, при бережной эвакуации сигнализация и вовсе может не акивироваться). Погрузив автомобиль, его перевозят в безопасное место, где разбирают или деактивируют охранный комплекс.

Решение: Устанавливайте сигнализации с обратной связью и оборудованные датчиками удара, наклона и перемещения. Например все модели Starline и Pandora имеют на борту соответствующие датчики.

Насильственное завладение автомобилем и кража ключей

Преступники с целью завладеть автомобилем могут использовать и грубые методы из 90-х годов, когда владельца силой выбрасывают из салона на светофоре, или отбирают ключи, напав в подъезде дома. Ключи также могут быть незаметно вытащены карманником и переданы угонщику в местах массового скопления людей.

Решение: Устанавливать меточные системы, т. к. у них есть режим ANTI-HI-JACK, такие как Starline I95или Pandect BT-100

Эффект неожиданности: как воспользоваться рассеянностью водителя

Для того чтобы завладеть ключом не обязательно применять насилие. Необходимо всего лишь отвлечь его внимание, выманить тем или иным способом из салона и воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами угнать автомобиль.

Для этого автоугонщики применяют всевозможные методы — привязывают к бамперу жестяные банки, имитируя повреждение глушителя, складывают пассажирское зеркало или подкладывают под колеса громко лопающийся предмет, инициируют подставное ДТП или используют попрошайку или продавца на перекрестках, который тем или иным способом оскорбляет водителя (плюнув в окно, выхватив сумку, лежащую на сидении, ударив по кузову машины).

Мошенники крайне изобретательны и беспечность, рассеянность, агрессивность, а порой, и глупость владельца являются их главным орудием.

Решение: Каждый раз, покидая автомобиль — вынимайте ключ из замка зажигания. Храните брелок сигнализации отдельно от штатного ключа. Устанавливайте меточные системы охраны, т. к. у них есть режим ANTI-HI-JACK

Угон при перепродаже

Лишиться автомобиля можно не только во время его покупки или эксплуатации, но и даже тогда, когда вы решите продать его новому владельцу. Желая поскорее избавиться от старого автомобиля и продать его новому хозяину, люди теряют бдительность, и позволяют мошеннику подменить ключ или документы, либо вовсе угнать автомобиль, оказавшись за рулем заведенной машины.

Возможен и обратный случай, когда в качестве угонщика выступает продавец, который заранее изготавливает копии ключей, знает как деактивировать сигнализацию.

Решение: До момента передачи денег, не отвлекайтесь, не передавайте ключи или документы, не пускайте за руль постороннего, грамотно оформляйте сделку.