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Концепция Kia Symphony воплощает дизайн будущего
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Концепция Kia Symphony воплощает дизайн будущего 

Auto.Today 45 минут назад
Фото: Auto.Today
Для тех, кто считал Stinger пределом мечтаний, южнокорейская компания показывает гоночный автомобиль, который точно не появится в ближайшем будущем.
Kia Motors сумела удивить потребителя, представив первое поколение Cee'd в 2000-х годах, затем полноразмерным роскошным лимузином K900 и последним — Stinger GT. В любом случае корпорация не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает разрабатывать экстремальное транспортное средство, названное Kia Symphony.
Концепция Symphony не похожа на существующие продукты Kia по очень простой причине: автомобиль, разработанный Родриго Диаго де Розасом (Rodrigo Diago de Rozas), будет предназначаться для представления чего-то и сможет передвигаться как на трассе, так и на общедоступных дорогах.
Судя по снимкам, это одноместная концепция имеющая множество аэродинамических элементов, включая очень массивный задний диффузор.
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