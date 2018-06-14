Концепция Kia Symphony воплощает дизайн будущего

Для тех, кто считал Stinger пределом мечтаний, южнокорейская компания показывает гоночный автомобиль, который точно не появится в ближайшем будущем.

Kia Motors сумела удивить потребителя, представив первое поколение Cee'd в 2000-х годах, затем полноразмерным роскошным лимузином K900 и последним — Stinger GT. В любом случае корпорация не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает разрабатывать экстремальное транспортное средство, названное Kia Symphony.

Концепция Symphony не похожа на существующие продукты Kia по очень простой причине: автомобиль, разработанный Родриго Диаго де Розасом (Rodrigo Diago de Rozas), будет предназначаться для представления чего-то и сможет передвигаться как на трассе, так и на общедоступных дорогах.

Судя по снимкам, это одноместная концепция имеющая множество аэродинамических элементов, включая очень массивный задний диффузор.