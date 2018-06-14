Старый УАЗ-469 продали на аукционе в США за миллион рублей 

В последних числах мая в американском городе Индианаполис состоялся очередной аукцион компании Mecum по продаже классических и редких автомобилей. Среди многочисленных американских, европейских и японских машин разных лет выпуска оказался и крайне необычный для подобных мероприятий автомобиль — советский внедорожник УАЗ-469.
Как указано в описании лота, выставленный на продажу армейский УАЗ-469 был выпущен в 1987 году. Машина несла службу в ГДР и имеет пробег примерно 11 тысяч километров.
По информации сайта Wroom.ru, по результатам аукциона УАЗ был продан за 16500 долларов, что соответствует примерно одному миллиону рублей по текущему курсу. Дорого ли это? Примерно за ту же сумму с молотка ушли, например, Lincoln Continental 1973 года или Ford Mustang 1966 года. А такие машины, как Mercedes-Benz CL 500 2005 года, Chevrolet Corvette 1996 года или Porsche 928S 1985 года на аукционе в Индианаполисе оценили в полтора-два раза дешевле УАЗа.