Ещё
Старый УАЗ-469 продали на аукционе в США за миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старый УАЗ-469 продали на аукционе в США за миллион рублей 

Wroom.ru 47 минут назад
Фото: Wroom.ru
В последних числах мая в американском городе Индианаполис состоялся очередной аукцион компании Mecum по продаже классических и редких автомобилей. Среди многочисленных американских, европейских и японских машин разных лет выпуска оказался и крайне необычный для подобных мероприятий автомобиль — советский внедорожник УАЗ-469.
Как указано в описании лота, выставленный на продажу армейский УАЗ-469 был выпущен в 1987 году. Машина несла службу в ГДР и имеет пробег примерно 11 тысяч километров.
По информации сайта Wroom.ru, по результатам аукциона УАЗ был продан за 16500 долларов, что соответствует примерно одному миллиону рублей по текущему курсу. Дорого ли это? Примерно за ту же сумму с молотка ушли, например, Lincoln Continental 1973 года или Ford Mustang 1966 года. А такие машины, как Mercedes-Benz CL 500 2005 года, Chevrolet Corvette 1996 года или Porsche 928S 1985 года на аукционе в Индианаполисе оценили в полтора-два раза дешевле УАЗа.
Wroom.ru: последние новости
У «Нивы» обнаружен дефект электропроводки: 39 тысяч внедорожников отзывают для ремонта Первые фото нового внедорожника Suzuki Jimny без камуфляжа В России начали продавать Bugatti Chiron за 30 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту295
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье45
Как доказать, что не выезжал на встречку
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение