Старый УАЗ-469 продали на аукционе в США за миллион рублей

В последних числах мая в американском городе Индианаполис состоялся очередной аукцион компании Mecum по продаже классических и редких автомобилей. Среди многочисленных американских, европейских и японских машин разных лет выпуска оказался и крайне необычный для подобных мероприятий автомобиль — советский внедорожник УАЗ-469.

Как указано в описании лота, выставленный на продажу армейский УАЗ-469 был выпущен в 1987 году. Машина несла службу в ГДР и имеет пробег примерно 11 тысяч километров.