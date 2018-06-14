Volkswagen возвращает в Россию Golf, который будет стоить как Tiguan

Самая востребованная модель Volkswagen возвращается на российский авторынок.

Напомним, Golf перестали продавать в России в 2016 году в связи с падением курса рубля. Тогда модель как раз переживала обновление, и новый ее вариант у нас не появился.

Теперь продажи «Гольфа» возобновляются, но совсем в другом формате. Количество автомобилей будет ограничено и рассчитано на тех, кто, как говорится в официальном релизе марки — ценит. То есть хочет приобрести именно легендарный Volkswagen Golf даже по цене, превышающей стоимость кроссовера Tiguan. Так, заявленная цена «Гольфа» начинается от 1 430 000 рублей, в то время как собранный в Калуге Tiguan благоадаря локализации производства в стране стоит от 1 399 000 рублей.

Volkswagen Golf планируют начать продавать в России с сентября в пятидверном кузове хэтчбек с турбомоторами 1,4 TSI, с отдачей в 125 и 150 «лошадей» и «роботом» DSG. Производство модели для нашего рынка стартует уже в следующем месяце.