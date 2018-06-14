В Китае выпустили электрическую копию Suzuki Jimny

Китайский автобренд Dayang выпустил электрический внедорожник Chok G. Машина по сути повторяет облик Suzuki Jimny . Существенным отличием можно назвать разве что радиаторную решетку.

По силовой части электровнедорожник оснащается электромотором на 8 л.с. Максимальный пробег на полном заряде аккумуляторов зафиксирован на отметке 200 километров. А максимум скорости составляет 46 кмч.

Габаритные размеры автоновинки:

длина — 3,21 метра;

ширина — 1,47 метра;

высота — 1,58 метра.

Внутреннее оснащение выполнено в соответствии с требованиями современного автомобиля.

Ориентировочная стоимость машины 7000 долларов.

Машина очень хорошо подойдет для городской черты. Имея довольно компактные размеры и невысокую стоимость, вероятно данная автомодель будет пользоваться хорошим спросом у горожан и жителей пригорода. Главное, чтобы качество автоновинки не подвело. Как говорят:"Дешевая рыбка и плохая уха. "