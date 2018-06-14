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В Китае выпустили электрическую копию Suzuki Jimny
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В Китае выпустили электрическую копию Suzuki Jimny 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Китайский автобренд Dayang выпустил электрический внедорожник Chok G. Машина по сути повторяет облик Suzuki Jimny. Существенным отличием можно назвать разве что радиаторную решетку.
По силовой части электровнедорожник оснащается электромотором на 8 л.с. Максимальный пробег на полном заряде аккумуляторов зафиксирован на отметке 200 километров. А максимум скорости составляет 46 кмч.
Габаритные размеры автоновинки:
длина — 3,21 метра;
ширина — 1,47 метра;
высота — 1,58 метра.
Внутреннее оснащение выполнено в соответствии с требованиями современного автомобиля.
Ориентировочная стоимость машины 7000 долларов.
Машина очень хорошо подойдет для городской черты. Имея довольно компактные размеры и невысокую стоимость, вероятно данная автомодель будет пользоваться хорошим спросом у горожан и жителей пригорода. Главное, чтобы качество автоновинки не подвело. Как говорят:"Дешевая рыбка и плохая уха. "
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