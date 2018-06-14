В Китае выпустили электрическую копию Suzuki Jimny 

Китайский автобренд Dayang выпустил электрический внедорожник Chok G. Машина по сути повторяет облик Suzuki Jimny. Существенным отличием можно назвать разве что радиаторную решетку.
По силовой части электровнедорожник оснащается электромотором на 8 л.с. Максимальный пробег на полном заряде аккумуляторов зафиксирован на отметке 200 километров. А максимум скорости составляет 46 кмч.
Габаритные размеры автоновинки:
длина — 3,21 метра;
ширина — 1,47 метра;
высота — 1,58 метра.
Внутреннее оснащение выполнено в соответствии с требованиями современного автомобиля.
Ориентировочная стоимость машины 7000 долларов.
Машина очень хорошо подойдет для городской черты. Имея довольно компактные размеры и невысокую стоимость, вероятно данная автомодель будет пользоваться хорошим спросом у горожан и жителей пригорода. Главное, чтобы качество автоновинки не подвело. Как говорят:"Дешевая рыбка и плохая уха. "