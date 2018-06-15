В мае LADA вновь вернула себе лидерство на вторичном рынке Москвы 

Согласно майским отчетам аналитиков, вторичный авторынок Москвы вернул себе прежнего лидера — марку LADA.
Всего за минувший месяц в столице было реализовано 21 153 автомобиля и предпочтение москвичи отдали именно бренду LADA.
Отечественные легковушки с пробегом были распроданы в количестве 1 988 штук.
Вторую строчку рейтинга заняла марка Mercedes-Benz. Свой выбор на немецкой модели остановили 1820 столичных автомобилиста.
Нужно отметить, что начиная с февраля текущего года и по апрель, бренд Mercedes-Benz являлся бессменным лидером московского вторичного авторынка.
Теперь можно уверенно сказать, что LADA вернулась на первую позицию и постарается удержаться на ней не меньше «немца».
Также востребованы на столичном рынке подержанные «корейцы» KIA, Hyundai и Volkswagen. Эти марки продавались в объеме 1797, 1698 и 1645 штук соответственно.