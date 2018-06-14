Концепция Byton K-Byte пойдет в серию в 2021 году

Электрический стартап Byton представляет новую электрическую концепцию K-Byte на специальном мероприятии в Шанхае. Автомобиль разработан для предварительного просмотра производственной модели, которая выйдет на мировые рынки в 2021 году.

Byton K-Byte также будет продемонстрирована на выставке CES Asia в конце недели, где покажет уникальный экстерьер в виде отличительной передней панели и тонких светодиодных фар. Также автомобиль познакомит посетителей с уникальными элементами, а именно — выдвижными датчиками, которые «создают прекрасный баланс между эстетикой и практичностью». Наиболее заметными являются боковые LiGuards, что автоматически выдвигаются, когда выбран режим автономного вождения и «скрываются», когда машина припаркована. Датчики дополнены огнями, предназначающимися для ряда конкретных целей.

Помимо указанных компонентов, присутствует система LiBow на крыше, использующая датчики спереди и сзади. При использовании всех четырех датчиков автомобиль получает панорамный вид на его окрестности.

В своем заявлении глава Byton д-р Даниэль Кирхерт отметил, что концепция K-Byte показывает способности компании «соответствовать различным образам жизни» и добавил, что марка полностью уверена, что сможет обеспечить поставки седана на различные рынки в 2021 году.