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Концепция Byton K-Byte пойдет в серию в 2021 году
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Концепция Byton K-Byte пойдет в серию в 2021 году 

Auto.Today 52 минуты назад
Фото: Auto.Today
Электрический стартап Byton представляет новую электрическую концепцию K-Byte на специальном мероприятии в Шанхае. Автомобиль разработан для предварительного просмотра производственной модели, которая выйдет на мировые рынки в 2021 году.
Byton K-Byte также будет продемонстрирована на выставке CES Asia в конце недели, где покажет уникальный экстерьер в виде отличительной передней панели и тонких светодиодных фар. Также автомобиль познакомит посетителей с уникальными элементами, а именно — выдвижными датчиками, которые «создают прекрасный баланс между эстетикой и практичностью». Наиболее заметными являются боковые LiGuards, что автоматически выдвигаются, когда выбран режим автономного вождения и «скрываются», когда машина припаркована. Датчики дополнены огнями, предназначающимися для ряда конкретных целей.
Помимо указанных компонентов, присутствует система LiBow на крыше, использующая датчики спереди и сзади. При использовании всех четырех датчиков автомобиль получает панорамный вид на его окрестности.
В своем заявлении глава Byton д-р Даниэль Кирхерт отметил, что концепция K-Byte показывает способности компании «соответствовать различным образам жизни» и добавил, что марка полностью уверена, что сможет обеспечить поставки седана на различные рынки в 2021 году.
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