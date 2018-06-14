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Peugeot представила универсал 508 SW
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Peugeot представила универсал 508 SW 

Автомобильный Петербург 38 минут назад
Фото: Автомобильный Петербург
Вслед за седаном 508, компания Peugeot представила новый универсал 508 SW. Водительское пространство создано по новой концепции Peugeot i-Cockpit® призванной обеспечить максимальный комфорт при управлении автомобилем. Так, рядом с селектором переключения передач имеется ниша для беспроводной зарядки смартфона, а в нишах дверей легко уместятся две литровых бутылки с водой. Передние эргономичные сиденья имеют пять программ многоточечного массажа и могут быть отделаны алькантарой или кожаной отделкой.
В автомобиле доступна система ночного видения с инфракрасной камерой, помогающей распознавать людей и животных на расстоянии до 200 метров. Изображение от системы выводится на цифровую панель приборов.
Также автомобиль комплектуется адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go, системой удержания автомобиля в полосе, системой помощи при парковке Full Park Assist, светодиодными «LED» фарами с функцией автоматического переключения дальнего света фар и др.
Агрегатируется Peugeot 508 SW бензиновыми полуторалитровыми наддувными моторами 180 и 225 л.с. или 1.5 и 2.0 литровыми дизелями мощностью от 130 до 180 л.с.
В Европе старт продаж намечен на начало 2019 года.
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