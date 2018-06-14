Ещё
BMW Z4 Roadster G29 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW Z4 Roadster G29 2019 

RU BMW 1 час назад
Фото: RU BMW
Производство Z4 G29 Roadster будет осуществляться исключительно австрийской компанией-производителем автомобилей и автомобильных комплектующих Magna Steyr, расположенной в Граце. Таким образом Z4 становится австрийцем после его первого поколения на заводе в Спартанбурге, и его втором поколении в Регенсбурге. Одновременно с объявлением о производственной площадке BMW также в ближайшее время предоставит более подробную информацию о графике выпуска на ближайшие месяцы.
Вся официальная информация о BMW Z4 G29 будет обнародована в середине сентября, а мировая премьера перед большой аудиторией, скорее всего, состоится в начале октября на Парижском автосалоне 2018. В марте 2019 года BMW планирует выставить на рынок свой очередной кабриолет.
По сравнению с предыдущим поколением новый BMW Z4 Roadster значительно более спортивен на дороге и, таким образом, рассчитан на целевую группу автомобилистов, которые ранее пользовались Porsche Boxster.
С возвратом к мягкой крыше вес Z4 уменьшился, несмотря на значительное увеличение его размеров, как по длине, но особенно по ширине. Благодаря своей большой колесной базе и низко расположенному центру тяжести, двухместный автомобиль идеально чувствует себя на дороге во время спортивного вождения.
Серийное производство нового BMW Z4 компанией Magna Steyr в Граце начинается в конце 2018.
RU BMW: последние новости
BMW i8 Roadster и i3: новые фотографии из Южной Африки Концерн BMW деморализовал конкурентов объявив о выпуске M8 в кузовах трех типов BMW Z4 2019 заметили на зимних дорожных тестах совместно с Toyota Supra и BMW 3-Series
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инспектор ответил на съемку пистолетом44
Первая смерть на Крымском мосту296
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье46
Турция взорвёт автомобильный рынок1
На съемку инспектор ответил пистолетом
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение