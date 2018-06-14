BMW Z4 Roadster G29 2019

Производство Z4 G29 Roadster будет осуществляться исключительно австрийской компанией-производителем автомобилей и автомобильных комплектующих Magna Steyr, расположенной в Граце. Таким образом Z4 становится австрийцем после его первого поколения на заводе в Спартанбурге, и его втором поколении в Регенсбурге. Одновременно с объявлением о производственной площадке BMW также в ближайшее время предоставит более подробную информацию о графике выпуска на ближайшие месяцы.

Вся официальная информация о BMW Z4 G29 будет обнародована в середине сентября, а мировая премьера перед большой аудиторией, скорее всего, состоится в начале октября на Парижском автосалоне 2018. В марте 2019 года BMW планирует выставить на рынок свой очередной кабриолет.

По сравнению с предыдущим поколением новый BMW Z4 Roadster значительно более спортивен на дороге и, таким образом, рассчитан на целевую группу автомобилистов, которые ранее пользовались Porsche Boxster

С возвратом к мягкой крыше вес Z4 уменьшился, несмотря на значительное увеличение его размеров, как по длине, но особенно по ширине. Благодаря своей большой колесной базе и низко расположенному центру тяжести, двухместный автомобиль идеально чувствует себя на дороге во время спортивного вождения.

Серийное производство нового BMW Z4 компанией Magna Steyr в Граце начинается в конце 2018.