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До России добралась юбилейная спецверсия Subaru Forester
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До России добралась юбилейная спецверсия Subaru Forester 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru привезла в Россию специальную модификацию кроссовера Forester, посвященную 60-летнему юбилею японского бренда. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом 150 экземпляров.
Особый кроссовер, получивший в названии приставку «60th Anniversary», от обычных «Форестеров» можно отличить по спортивному переднему бамперу, светодиодным фарам, комбинированной отделке сидений кожей и тканью (впервые для модели), 18-дюймовым колесным дискам и шильдикам на кузове с изображением первой модели марки — Subaru 360.
Кроме того, в салоне появится специальная табличка, на которой будет указан порядковый номер автомобиля.
В оснащение юбилейной модификации входит двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, мультимедийная система с навигацией, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя.
Новинка предлагается со 150-сильным двухлитровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.
Стоимость спецверсии составит 1 969 900 рублей. Обычные «Форестеры» стоят от 1 699 00 рублей. Топовый вариант с 241-сильным мотором обойдется в 2 669 000 рублей.
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