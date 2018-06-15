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В России начали продавать юбилейный Subaru Forester
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В России начали продавать юбилейный Subaru Forester
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
Cпециальная версия кроссовера
Subaru
Forester 60th Anniversary посвящена модели 360, которая появилась 60 лет назад и стала началом истории марки.
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