Isuzu выпустил особую версию внедорожника MU-X и пикапа D-Max

Концерн Isuzu объявил о старте приёма предварительных заказов на особую комплектацию «посвежевшего» вседорожника MU-X и пикапа D-Max.

Лимитированную серию назвали X-Power, и она предназначается для китайского авторынка.

В отличие от стандартных автомобилей эти модели получили матово-чёрный цвет кузова, решётки радиатора и накладок на боковые зеркала. Кроме того, эти автомобили наградили измененными бамперами, оранжевыми и жёлтыми элементами и кожаными салонами, отделанные контрастной прострочкой.

«Проходимец» Isuzu MU-X X-Power приводится в движение 1,9-литровой дизельной установка с отдачей 164 л. с., а особый пикап оснащается модернизированным турбодизелем объемом 3 литра, который вырабатывает 177 л.с.

Вместе с двигателями трудиться 6-скоростная МКПП или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Тип привода — полный.