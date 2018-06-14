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Isuzu выпустил особую версию внедорожника MU-X и пикапа D-Max
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Isuzu выпустил особую версию внедорожника MU-X и пикапа D-Max 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Концерн Isuzu объявил о старте приёма предварительных заказов на особую комплектацию «посвежевшего» вседорожника MU-X и пикапа D-Max.
Лимитированную серию назвали X-Power, и она предназначается для китайского авторынка.
В отличие от стандартных автомобилей эти модели получили матово-чёрный цвет кузова, решётки радиатора и накладок на боковые зеркала. Кроме того, эти автомобили наградили измененными бамперами, оранжевыми и жёлтыми элементами и кожаными салонами, отделанные контрастной прострочкой.
«Проходимец» Isuzu MU-X X-Power приводится в движение 1,9-литровой дизельной установка с отдачей 164 л. с., а особый пикап оснащается модернизированным турбодизелем объемом 3 литра, который вырабатывает 177 л.с.
Вместе с двигателями трудиться 6-скоростная МКПП или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Тип привода — полный.
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