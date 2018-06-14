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Рассекречена новая армейская бронемашина Humvee
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Рассекречена новая армейская бронемашина Humvee 

Авторамблер 56 минут назад
Фото: Авторамблер
Американский армейский внедорожник HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) или Humvee получил обновленную версию NXT 360.
На международной оборонной выставке Eurosatory в Париже состоялась премьера 1100-й серии бронемобиля от АМ General: новинка получила индекс NXT 360.
В числе принципиальных отличий от предшественника M1151 — новый дизельный двигатель V8 объемом 6,8 литра мощностью 250 л.с. и новая же автоматическая трансмиссия. Кроме того, увеличился дорожный просвет, а подвеска была усилена. После всех модификаций вес внедорожника увеличился с 6,4 тонны до 7 тонн.
В числе оборудования — бронезащита уровня В7, которая способна выдержать атаку баллистических ракет и взрыв мины, противоударные кресла, гасящие маты на полу, а также усиленное бронирование стекол.
Как сообщал «Авторамблер», компания Arquus представила на Парижской оборонной выставке полноприводный бронированный вездеход Scarabee, который может поступить на вооружение французской армии.
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