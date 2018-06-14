BMW i8 Roadster и i3: новые фотографии из Южной Африки

В истории BMW Group появился первый гибрид в форме нового BMW i8 Roadster. По заявлению концерна BMW в Южной Африке имеется большой потенциал для реализации спортивных автомобилей. Чтобы завоевать рынок и новых клиентов BMW показала i8 с рулевым колесом с правой стороны, и новое цветовое решение кузова — цвета меди.

В Африке имеется сегодня важная целевая группа покупателей ориентированная на i8 купе, хотя многие клиенты просят поставить им кабриолеты с открытым верхом.

В конструкции i8 произошли некоторые изменения, литий-ионная аккумуляторная батарея теперь размещена в центральном туннеле между пассажирами. Она является последним поколением достижения технологий изготовления батарей для электромобилей, она гораздо мощнее, чем у построенных с 2014 года вариантах оригинального i8.