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BMW i8 Roadster и i3: новые фотографии из Южной Африки
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BMW i8 Roadster и i3: новые фотографии из Южной Африки 

RU BMW 34 минуты назад
Фото: RU BMW
В истории BMW Group появился первый гибрид в форме нового BMW i8 Roadster. По заявлению концерна BMW в Южной Африке имеется большой потенциал для реализации спортивных автомобилей. Чтобы завоевать рынок и новых клиентов BMW показала i8 с рулевым колесом с правой стороны, и новое цветовое решение кузова — цвета меди.
В Африке имеется сегодня важная целевая группа покупателей ориентированная на i8 купе, хотя многие клиенты просят поставить им кабриолеты с открытым верхом.
В конструкции i8 произошли некоторые изменения, литий-ионная аккумуляторная батарея теперь размещена в центральном туннеле между пассажирами. Она является последним поколением достижения технологий изготовления батарей для электромобилей, она гораздо мощнее, чем у построенных с 2014 года вариантах оригинального i8.
Кроме i8 в Африке был показан BMW i3 94Ah, который имеет менее привлекательный общий пакет, но, как электрический автомобиль для городского движения имеет неоспоримые преимущества, не говоря уже о цене — он намного дешевле, чем спортивный i8.
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