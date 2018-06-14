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Электрический Opel Corsa назовут eCorsa
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Электрический Opel Corsa назовут eCorsa 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Компания Opel подтверждает, что предстоящая электрическая Corsa будет иметь название «eCorsa».
Машина построена на платформе PSA и будет выпущена в 2020 году, а Corsa с ДВС появится в 2019 году.
ECorsa будет построен в испанской Сарагосе и он будет первым автомобилем от Opel и Vauxhall, который «положат» на платформу PSA, так как французский гигант купил обе марки от General Motors в прошлом году.
Эксперты отмечают, что выравнивание архитектуры и трансмиссий сильно снизит сложность производства, тем самым позволяя масштабировать эффекты, способствуя общей прибыльности.
Надо напомнить, что платформа CMP PSA, также лежит в основе Peugeot 208. Электрическая версия Opel Corsa будет построена на варианте e-CMP, который будет лежать в основе четырех электромобилей, которые увидят премьеру до 2021 года.
Одним из них будет полностью электрический DS, который покажут на автошоу в Париже в конце 2018 года; другой будет продуктом от Citroen, в то время, как замена на электрический для текущего Peugeot 208 будет идти полным ходом.
Несмотря на переход на французские платформы, руководитель PSA Карлос Таварес подчеркнул, что Opel и Vauxhall сохранят свою индивидуальность.
"Существует четкое позиционирование бренда", — уверен Таварес.
Он подчеркнул, что Opel останется немецким, а Vauxhall так и останется британским.
Следующее поколение Corsa также будет первым автомобилем, который будет иметь дизайн схожий на Opel и Vauxhall и этот же дизайн будет предварительно просмотрен на предстоящей концепции GT.
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