Легендарный «Хаммер» Н-1 вернут на рынок

Легендарный « Хаммер » возвращается на рынок. Но выпускать его будет вовсе не General Motors или AM General — компания Mil-Spec из американского штата Канзас еще в 2015 году взялась «переизобрести» Hummer H-1 и продавать, как новую модель.

Hummer H-1 известен, как самый брутальный и наиболее приближенный к настоящему военному внедорожнику. Компания переоборудует его под сверхмощный дизельный мотор Duramax объемом 6,6 л и мощностью 500 лошадиных сил с крутящим моментом 1 355 Нм.

Одновременно с этим аскетичный интерьер автомобиля превращают в более современную его интерпретацию, которая также не лишена брутальных черт. Продавать эту версию Mil-Spec планирует под названием Launch Edition. При этом ходовые характеристики модели не пострадают.

Проходимость внедорожника осталась прежней, клиренс составляет — 450 мм. Угол въезда равняется 29 градусам, съезда — 47 градусов.