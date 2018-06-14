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Volvo представил пакет доработок Polestar Engineered для Volvo S60, V60 и XC60
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Volvo представил пакет доработок Polestar Engineered для Volvo S60, V60 и XC60 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Роскошный плагин-гибридный Polestar 1 стоимостью в 155 000 долларов и отдачей в 600 лошадиных сил не выйдет на местный рынок до следующего года. В это время шведская корпорация Volvo решала компенсировать «пробел» предложив опцию Polestar Engineered для нового гибридного спортивного седана S60, V60 и внедорожника XC60.
S60, производство которого будет запущено исключительно в США, получает увеличение мощности от 400 до 415 лошадиных сил, а также неплохое возрастание крутящего момента и обновление программного обеспечения, значительно оптимизирующее расход топлива и вредные выбросы. Автомобиль становится обладателем набора новых колесных дисков и тормозных суппортов Brembo. Присутствуют и эстетический доработки в виде эмблем, черных хромированных выхлопных труб, золотых ремней безопасности и суппортов, позволяющих другим понять, что этот Volvo особенный. Все модели Polestar Engineered Volvo — это автомобили, оснащенные гибридной системой T8. XC60, например, имеет исключительно электрический запас хода в 18 миль (порядка 30 километров), который идеально подходит для небольших передвижений по городу и поездок на работу или в спортивный зал.
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