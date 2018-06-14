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Облик Audi S7 более не является секретом
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Облик Audi S7 более не является секретом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Фотошпионы в очередной раз помогли компании Audi рассекретить свою новинку чуть раньше, чем рассчитывал производитель. Впрочем, изображения «подогретого» хэтчбека S7 пока оставляют больше вопросов, чем дают ответов.
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