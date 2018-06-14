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Aston Martin подготовил новый Vantage для Ле-Мана
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Aston Martin подготовил новый Vantage для Ле-Мана 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Aston Martin представила гоночные версии суперкара Vantage нового поколения — GT3 и GT4. Разработка обоих автомобилей еще продолжается, однако первая из этих модификаций в ближайший уикенд примет участие в специальной 45-минутной демонстрационной гонке «Астона» в Ле-Мане, наравне с другими 35 моделями британской марки.
Топовый вариант — Vantage GT3 — пройдет омологацию только в марте следующего года, однако его характеристики уже известны. Суперкар получит четырехлитровую турбированную «восьмерку» Mercedes-Benz мощностью 543 лошадиных силы, шестиступенчатую секвентальную коробку передач (вместо восьмиступенчатого «автомата» у гражданского купе), регулируемые амортизаторы Öhlins и тормоза Alcon. Масса машины — 1245 килограммов, что почти на 300 килограммов легче гражданского Vantage.
Модификация GT3, как ожидается, получит тот же 510-сильный агрегат, что и серийный суперкар. Он сможет участвовать в гонках на выносливость VLN, чемпионате Pirelli World Challenge и британской GT-серии. Омологация машины пройдет 1 марта следующего года.
Серийный Aston Martin Vantage способен набирать «сотню» за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 314 километров в час.
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