Автомир Богемия Ярославль дарит сигнализацию при покупке автомобиля

Дилерский Центр Автомир Богемия Ярославль приготовил в июне особое предложение!

Получите сигнализацию SCHER-KHAN LOGICAR 6iS при покупке нового SKODA Rapid!*

Контроль охраны автомобиля на расстоянии до 1500 м, автоматический запуск двигателя с широким выбором настроек, информацию о температуре двигателя, уровне заряда аккумуляторной батареи, уровне напряжения батареи брелока и это только малая часть того, что даст вам этот маленький помощник.

Сигнализация не только выполняет свою основную функцию по защите автомобиля от угона, но еще и дает возможность летом садиться в охлажденный автомобиль, а зимой — в прогретый.

Такая сигнализация позволяет осуществлять автоматический запуск двигателя через заданные промежутки времени. Вы не будете тратить драгоценное время на прогрев двигателя или ждать, пока будет достигнута комфортная температура в салоне. Нажав кнопку автозапуска на брелоке, вы можете спокойно заниматься своими делами.

Совершите по-настоящему выгодную покупку и оцените сами Ваше преимущество!

Предложение действительно только до 30 июня 2018 года.

Подробная информация у менеджеров отдела продаж дилерского центра Автомир Богемия Ярославль по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 33.

Подробности по тел. : +7 (4852) 58-70-58.

Bogemia-yar.ru/News_signalizacia.