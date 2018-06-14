ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО

Центробанк в четверг опубликовал проект указания, дающий представление о том, сколько к концу лета будет стоить полис ОСАГО.

Поблажка байкерам

В документе перечислены предельные размеры базовых ставок и коэффициентов, на основе которых определяется цена полиса. Проект предполагает расширение коридора базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746-4942 руб. Сейчас коридор 3432-4118 руб.

Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Исключение — мотоциклы и мотороллеры: для них ЦБ решил снизить коэффициент, а с ним и верхнюю границу тарифного коридора на 10,9% (до 1407 руб.). Также поблажка обещана юридическим лицам: для их легковых автомобилей максимальная цена полиса уменьшается на 5,7%.

Расширение тарифного коридора на практике будет означать только одно — дальнейшее подорожание ОСАГО, считает партнер FMG Group Андрей Крупнов . Коридор есть и сейчас, напоминает он, и все страховщики продают полисы по верхней границе.

Байкерам не стоит радоваться, предупреждает Крупнов: снижение верхней границы коридора обернется для них сложностями: «Уже при нынешней стоимости страхования для владельцев мотоциклов составляет огромную проблему купить ОСАГО, после снижения тарифа эта проблема только станет острее».

«ОСАГО для мотоциклов отличается высокой убыточночностью и слабой доступностью. При такой убыточности решение выглядит неожиданным и снижение максимального тарифа не решит проблему для этой категории. В таком случае нужно будет очень аккуратно настраивать остальные коэффициенты, — говорит гендиректор «Зетта страхование Игорь Фатьянов». — Поскольку ОСАГО в ряде регионов убыточно, расширение коридора тарифов для всех остальных категорий логично, при этом оно не обязательно приведет к повышению тарифов по всей стране: в некоторых регионах тарифы могут остаться прежними или снизятся».

Одна компания, один бонус

Другая важное новшество — реформирование системы скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). Указание ЦБ предусматривает переход на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО). Это, по замыслу ЦБ, должно упростить применение коэффициента и сделает его более прозрачным.

После изменения КБМ (с 1 января 2019 г.) страховая история будет закрепляться за каждым водителем (сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспортного средства) не будет случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении (в том числе при управлении автомобилем на условиях, не предусматривающих ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством).

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО, сообщает ЦБ. Регулятор обещает, что в момент вступления в силу данных изменений для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений.

Продолжение следует

Пока это только проект указания, его еще предстоит утвердить совету директоров ЦБ. Новые тарифы вступят через 10 дней после опубликования документа на сайте регулятора. Когда это произойдет — неизвестно. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин обещал, что в течение лета — до 31 августа.

Для завершения реформы ЦБ должен уточнить коэффициент, учитывающий возраст и стаж водителя. Чистюхин обещал ввести более детальная шкалу: с нынешних четырех число ступеней вырастет до 50. При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста коэффициент будет снижен, а для молодых и неопытных — повышен (в пределах 4,5%). «Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя», — сообщает регулятор.

Система ОСАГО начала двигаться в сторону установления более справедливых тарифов: дается возможность более точной настройки тарифа под конкретного клиента, констатирует президент РСА Игорь Юргенс