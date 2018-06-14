Skoda Kodiaq RS стал самым быстрым 7-местным SUV на Нюрбургринге

Вслед за фрагментами мозаики, обнародованными на этой неделе о «горячем» кроссовере Skoda Kodiaq RS, чешский производитель заявил, что его новая модель поставила новый рекорд Нюрбургринга в классе 7-местных внедорожников. Рекордный круг совершен знаменитой немецкой автогонщицей Сабиной Шмитц.

Госпожа Шмитц является единственной женщиной — победительницей марафона «24 часа Нюрбургринга», за что она получила титул «Королева Кольца». Под управлением Сабины Skoda Kodiaq RS преодолел 20.8 км трассы с ее 73 поворотами всего за 9 минут 29.84 секунды. Рекордный и сложный заезд был совершен еще 18 мая и, судя по официальному видео, Сабина получила массу приятных впечатлений от машины.

Во-первых, по словам автогонщицы, автомобиль «выглядит спортивно и рулится соответствующе», а во-вторых, ее опасения по поводу валкости семиместного внедорожника были полностью рассеяны чешским творением: «восхитительные ощущения, он управляется очень хорошо, я правда впечатлена» — рассказала Шмитц.

В свою очередь, производитель поспешил заверить, что рекордный круг был совершен на самом что ни на есть серийном Kodiaq RS, точно таком же, какой будет официально представлен публике в октябре и какой окажется затем в салонах дилеров Skoda. Таким образом, это можно считать официальным анонсом презентации модели на Парижском автосалоне 2018.

https://youtu.be/3t-ESjQ5Uo4

Также был рассекречен и силовой агрегат — это 2.0-литровый дизель BiTDI, развивающий 236 лошадиных сил мощности. Показатель крутящего момента пока озвучен не был, но можно предположить, что он находится на уровне 500 Нм. Компания называет мотор «новым», но это справедливо только для Skoda, поскольку аналогичный блок уже есть у Volkswagen Tiguan и Passat.

Не исключено, что в будущем Skoda решит выпустить бензиновую модификацию Kodiaq RS на базе 2.0-литрового четырехцилиндрового мотора мощностью 242 л.с. от Octavia RS и VW Golf GTI