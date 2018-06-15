«Ускоренный» суперкроссовер Bentley будет легко узнать

По его словам, Bentley Bentayga Speed нельзя будет перепутать со стандартной моделью. Новинка получит не только классические «примочки» модификаций Speed, но и другие «серьезные изменения» внешности.

Выход самой мощной модификации Bentayga компания анонсировала еще в апреле 2016 года. Известно, что вседорожник оснастят уже состоящим в моторной линейке 6-литровым би-турбо мотором W12, но с увеличенной отдачей. Это значит, что новинка сможет развивать ощутимо больше 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Иными словами, динамические характеристики, уже сейчас позволяющие авто ускорять с места до «сотни» за 4,1 секунды, будут улучшены.

Судя по тому, что Bentley совсем недавно представила две свежие модификации Bentayga — гибридную и с бензиновым V8, — премьера Bentley Bentayga Speed едва ли состоится раньше 2019 года.

В планы Bentley на текущее десятилетие также входит выпуск новых поколений Continental GTC и Flying Spur.