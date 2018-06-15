Ещё
«Ускоренный» суперкроссовер Bentley будет легко узнать
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ускоренный» суперкроссовер Bentley будет легко узнать 

LiveCars.Ru 28 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Шеф-дизайнер Bentley Штефан Зилафф, в настоящее время работающий над внешним самого мощного варианта суперкроссовера Bentley Bentayga, проболтался изданию Autocar о новой внешности автомобиля.
По его словам, Bentley Bentayga Speed нельзя будет перепутать со стандартной моделью. Новинка получит не только классические «примочки» модификаций Speed, но и другие «серьезные изменения» внешности.
Выход самой мощной модификации Bentayga компания анонсировала еще в апреле 2016 года. Известно, что вседорожник оснастят уже состоящим в моторной линейке 6-литровым би-турбо мотором W12, но с увеличенной отдачей. Это значит, что новинка сможет развивать ощутимо больше 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Иными словами, динамические характеристики, уже сейчас позволяющие авто ускорять с места до «сотни» за 4,1 секунды, будут улучшены.
Судя по тому, что Bentley совсем недавно представила две свежие модификации Bentayga — гибридную и с бензиновым V8, — премьера Bentley Bentayga Speed едва ли состоится раньше 2019 года.
В планы Bentley на текущее десятилетие также входит выпуск новых поколений Continental GTC и Flying Spur.
LiveCars.Ru: последние новости
Вcедорожники Ford и Jeep провалили тест на безопасность Фотогалерея: Туринский дебют Jeep Renegade 2019 Знакомство с новым Jeep Renegade
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО177
Первая смерть на Крымском мосту297
Почему не стоит заправлять полный бак5
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье48
Рассекречен кроссовер Audi Q8
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение