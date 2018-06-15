Mercedes-Benz «засветил» европейскую версию седана A-Class нового поколения

В апреле текущего года штутгартская марка представила на автосалоне в Пекине седан A-Class с приставкой L, который получил увеличенную колёсную базу, что для китайского рынка, в целом, обычное явление. Модель четвёртого поколения должна появиться и на других рынках, и главный вопрос состоял в том, насколько сильно она будет отличаться.

Сегодня видеозапись с тестовым прототипом европейской версии появилась на хорошо знакомом нам YouTube-канале walkoART-Videos, который частенько радует нас видеозаписями фотошпионов. Тестовый прототип A-Class для европейского рынка появился перед объективами практически без камуфляжа, что говорит о том, что его дизайн уже утверждён.

Судя по видеозаписи, от китайской версии европейский A-Class не будет отличаться практически ничем, разве что штутгартцы не скрыли что-то в задней части прототипа, которую они обклеили серым скотчем.

У китайской версии длина колёсной базы составляет 2 789 мм, следовательно, у глобальной версии колёсная база будет достигать, вероятно, 2 729 мм. Строится новинка на базе модульной платформы MFA2, которую седан разделяет с китайской версией седана и с глобальным хэтчбеком. Базовая версия A-Class A200, по аналогии с хэтчбеком, вероятно получит традиционную балку в качестве основы задней подвески и турбированную четвёрку M282 DE14, которая была разработана вместе с мотористами Renault-Nissan. Объём этого мотора составляет 1,33 литра, и выдаёт он 161 лошадиную силу, тогда как версия A250, под капотом у которой будет располагаться двухлитровая турбированная «четвёрка» M260 DE30 объёмом в два литра и отдачей в 221 л.с., будет оснащаться задней многорычажной подвеской и полноприводной системой 4Matic.

Также будет доступна и дизельная версия. Под её капотом будет находиться турбированная «четвёрка» OM608 DE15, тоже разработанная вместе с Renault-Nissan. Мощность этого мотора составляет 114 лошадиных сил, и с ним A-Class в кузове типа хэтчбек расходует чуть более 4 литров топлива на «сотку» в смешанном цикле. «Робот» на семь скоростей, вероятно, будет положен только старшей бензиновой, а также дизельной версии, младшая бензиновая модификация ограничится шестискоростной «механикой».

Нет никаких сомнений в том, что в салоне седана будет установлена информационно-развлекательная система MBUX. В старших комплектациях она действительно завораживает, ведь два больших сенсорных экрана будут объединены в единый кластер, на которых будут отображаться показатели приборов и мультимедийный контент.

О дате презентации седана пока ничего не сообщается, но проведена она будет, очевидно, до конца текущего года. Позже нас ждёт, скорее всего, «горячая» версия Mercedes-AMG, однако на данный момент она ещё даже не тестируется.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что на новый Mercedes-Benz A-Class начали принимать заказы.

По материалам: www.kolesa.ru