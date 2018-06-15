15 примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга запорожца

1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Автомобиль, который выпускался в СССР, заслуженно считался народным — он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надежен. Правда, очень часто запорожец становился мишенью для шуток по поводу своего дизайна.

Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров. 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.

1. Гоночный автомобиль

Низкий ЗАЗ с литыми диски и обвесом.

2. Синий кабриолет

Превращение старого запорожца в потрясающий синий кабриолет.

3. Вездеход

Два дополнительных колеса превратили запорожец в вездеход.

4. Спортивный автомобиль

Белоснежный ЗАЗ с литыми дисками, тонированными окнами, обвесом и спойлером.

5. Машина-зверь

Роскошный кабриолет тигровой расцветки.

6. Пикап

Запорожец, переделанный в пикап.

7. Суперкар

Полный тюнинг запорожца.

8. Удлиненный ЗАЗ Заниженный запорожец long.

9. Внедорожник

Превращение маленького запорожца в огромный внедорожник.

10. Спорткар

Яркий тюнинг «горбатого» запорожца.

11. Простой тюнинг

Простой тюнинг собственными руками.

12. Забавный пикап

Неудачная попытка превращения запорожца в пикап.

13. GTR Сверхмощный спорткар, под капотом которого установлен мощный мотор от «мустанга».

14. Яркий ЗАЗ Блестящий тюнингованный запорожец ярко-красного цвета.

15. Женский кабриолет

Превращение запорожца в необычный кабриолет ярко-розового цвета.