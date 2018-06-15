Ещё
15 примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга запорожца
Далее:
Читайте также:
Ещё

15 примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга запорожца 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Автомобиль, который выпускался в СССР, заслуженно считался народным — он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надежен. Правда, очень часто запорожец становился мишенью для шуток по поводу своего дизайна.
Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров. 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.
novate.ru
1. Гоночный автомобиль
Низкий ЗАЗ с литыми диски и обвесом.
2. Синий кабриолет
Превращение старого запорожца в потрясающий синий кабриолет.
3. Вездеход
Два дополнительных колеса превратили запорожец в вездеход.
4. Спортивный автомобиль
Белоснежный ЗАЗ с литыми дисками, тонированными окнами, обвесом и спойлером.
5. Машина-зверь
Роскошный кабриолет тигровой расцветки.
6. Пикап
Запорожец, переделанный в пикап.
7. Суперкар
Полный тюнинг запорожца.
8. Удлиненный ЗАЗ  Заниженный запорожец long.
9. Внедорожник
Превращение маленького запорожца в огромный внедорожник.
10. Спорткар
Яркий тюнинг «горбатого» запорожца.
11. Простой тюнинг
Простой тюнинг собственными руками.
12. Забавный пикап
Неудачная попытка превращения запорожца в пикап.
13. GTR  Сверхмощный спорткар, под капотом которого установлен мощный мотор от «мустанга».
14. Яркий ЗАЗ  Блестящий тюнингованный запорожец ярко-красного цвета.
15. Женский кабриолет
Превращение запорожца в необычный кабриолет ярко-розового цвета.
Bigpicture.ru: последние новости
Бэха для бати: нигериец похоронил отца в роскошном внедорожнике вместо гроба 12 самых странных автомобилей, которые видел мир Как делают швейцарский армейский нож
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО203
Первая смерть на Крымском мосту297
Почему не стоит заправлять полный бак7
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье48
Бензин начал дешеветь3
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение