Mitsubishi выпустит бюджетную версию внедорожного Xpander

Компания Mitsubishi сообщила о том, что уже в скором времени дебютирует расширенная линейка внедорожного минивэна модели Xpander. Отметим, что одна из версий должна стать бюджетной. Вероятнее всего новинка должна получит полуторалитровый мотор с отдачей в сто двадцать лошадиных сил, который будет работать на бензине в паре с пятиступенчатой трансмиссией механического типа.

Базовая спецификация кросс-вэна должна стать самой доступной в этой серии. В её комплектацию будет входить подушка безопасности для водителя и пассажира, который сидит спереди, кондиционер, диски на шестнадцать дюймов, тканевая отделка интерьера и стандартная система мультимедиа.

В следующей модификациях мотор будет работать с автоматической коробкой передач, а в салоне будет установлена современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном для управления. Кроме того, в спецификацию войдут камеры кругового обзора, опция безключевого запуска мотора, шторки безопасности, а также шикарная панорамная крыша.