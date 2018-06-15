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Mitsubishi выпустит бюджетный вариант внедорожного минивэна Xpander
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Mitsubishi выпустит бюджетный вариант внедорожного минивэна Xpander 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Компания Mitsubishi расширит свой ассортимент минивэном-внедорожником Xpander.
Машина теперь будет иметь более доступную версию с салоном на 5 мест. Mitsubishi получит 1,5-л бензиновую силовую установку на 120 лошадей, с которой в тандеме поработает МКПП на 5 передач.
Кроссвэн обзаведется также подушками безопасности переднего пассажира и шофера, ABS, сплит-системой, ESP, новой отделкой сидений, дисками колес на 16', автомагнитолой. Более дорогие варианты будут иметь гидромеханическую автоматическую 4 ступенчатую коробку.
Надо отметить, что минивэн будет только переднеприводный. Длина его 447, 5 см, клиренс 20,5 см.
Самые дорогие модели кроссвэна на 7 мест имеют: информационно-развлекательную систему Smartphone Link Display Audio с камерами кругового обзора и тачскрином, доступом в салон без ключа, боковыми подушками безопасности, панорамным люком, кожаной отделкой и кнопкой запуска двигателя.
Ценник бюджетного автомобиля пока неизвестен. Цена наиболее доступной версии кросс-вэна в странах Азии составляет около 780 тысяч рублей, если перевести на наши деньги по сегодняшнему курсу.
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