Mitsubishi выпустит бюджетный вариант внедорожного минивэна Xpander

Компания Mitsubishi расширит свой ассортимент минивэном-внедорожником Xpander.

Машина теперь будет иметь более доступную версию с салоном на 5 мест. Mitsubishi получит 1,5-л бензиновую силовую установку на 120 лошадей, с которой в тандеме поработает МКПП на 5 передач.

Кроссвэн обзаведется также подушками безопасности переднего пассажира и шофера, ABS, сплит-системой, ESP, новой отделкой сидений, дисками колес на 16', автомагнитолой. Более дорогие варианты будут иметь гидромеханическую автоматическую 4 ступенчатую коробку.

Надо отметить, что минивэн будет только переднеприводный. Длина его 447, 5 см, клиренс 20,5 см.

Самые дорогие модели кроссвэна на 7 мест имеют: информационно-развлекательную систему Smartphone Link Display Audio с камерами кругового обзора и тачскрином, доступом в салон без ключа, боковыми подушками безопасности, панорамным люком, кожаной отделкой и кнопкой запуска двигателя.

Ценник бюджетного автомобиля пока неизвестен. Цена наиболее доступной версии кросс-вэна в странах Азии составляет около 780 тысяч рублей, если перевести на наши деньги по сегодняшнему курсу.