Volkswagen Golf снова поступит на российский рынок уже с новыми опциями

Volkswagen Golf активно экспортировался в Россию до 2016 года, после компанией было принято решение о прекращении ввоза данной модели.

Такому решению поспособствовал нестабильный курс валюты. В настоящее время, компания сообщила приятную новость заядлым поклонникам Golf о возобновлении экспорта. Осенью 2018 года у российских дилеров появятся автомобили данной марки в ограниченном количестве. Но как сообщают эксперты приобрести авто можно будет по завышенной стоимости. Опять же производитель учёл этот момент и рассчитывает исключительно на поклонников бестселлера. Стоимость на Volkswagen Golf будет начинаться от 1 миллиона 430 тысяч рублей, максимальная 1 миллион 650 тысяч рублей. Послерестайлинговая модель, которая будет доступна к продаже уже этой осенью приятно удивит потребителей своим богатым оснащением, в комплектацию автомобиля войдёт: цифровая приборная панель, подогрев лобового стекла, а также датчики света и дождя.