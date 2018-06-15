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Автомошенники придумали новый способ заработка
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Автомошенники придумали новый способ заработка 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Наживу любят все и автомобильные мошенники не исключение. Изо дня в день мошенники разрабатывают новые планы заработка.
Чаще всего от этого страдают страховые компании и другие владельцы автомобилей.
Теперь у мафиози новая схема. Мошенники приобретают автомобиль на временной основе лизинга, в России это чаще всего вид арендных отношений, где одна из сторон инвестирует деньги в имущество, а другая сторона получает услугу и может спокойно использовать имущество.
Но всё-таки это не владение автомобилем, а всего лишь пользование, кстати все документальные обязательства в виде: регистрации автомобиля, страховка и т.д ложится на плечи лизингополучателя.
И так, мошенническая схема такова:
1. Мошенник приобретает на правах лизинга автомобиль, в одной из трёх на данный момент существовавших компаний.
Далее он оформляет страховку и осуществляет быструю продажу авто за границу.
Следующим действием мошенник отправляется в полицию, где сообщает об угоне авто и пишет заявление.
В связи с этим, страховая компания должна оплатить деньги лизинговой фирме.
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