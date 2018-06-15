Автомошенники придумали новый способ заработка

Наживу любят все и автомобильные мошенники не исключение. Изо дня в день мошенники разрабатывают новые планы заработка.

Чаще всего от этого страдают страховые компании и другие владельцы автомобилей.

Теперь у мафиози новая схема. Мошенники приобретают автомобиль на временной основе лизинга, в России это чаще всего вид арендных отношений, где одна из сторон инвестирует деньги в имущество, а другая сторона получает услугу и может спокойно использовать имущество.

Но всё-таки это не владение автомобилем, а всего лишь пользование, кстати все документальные обязательства в виде: регистрации автомобиля, страховка и т.д ложится на плечи лизингополучателя.

И так, мошенническая схема такова:

1. Мошенник приобретает на правах лизинга автомобиль, в одной из трёх на данный момент существовавших компаний.

Далее он оформляет страховку и осуществляет быструю продажу авто за границу.

Следующим действием мошенник отправляется в полицию, где сообщает об угоне авто и пишет заявление.

В связи с этим, страховая компания должна оплатить деньги лизинговой фирме.