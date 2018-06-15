Кроссовер Geely Atlas получил «спортивную» модификацию

Рестайлинговая версия кроссовера Geely Atlas обзавелась спортивной модификацией. Продажи новинки стартовали на авторынке Китая, где эта модель именуется названием Boyue.

Приводит в движение спортивную версию самого большого в линейке «Джили» кроссовера 1,8-литровый турбированный двигатель, выдающий 184 лошадиных сил мощности при 285 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 6-диапазонная роботизированная коробка передач. Привод –только передний.

От обычной версии Atlas/Boyue новинку отличает наличие массивного глянцево-черного заднего спойлера, других корпусов боковых зеркал, крыши черного цвета и красных тормозных суппортов.

В арсенал нового Atlas Sport входят: полностью светодиодная оптика, цифровая «приборка», адаптивный круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, панорамный люк с электрическим приводом, кожаная отделка салона, электронный стояночный тормоз, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и многое другое.

Цена спортивной версии Atlas/Boyue в «Поднебесной» стартует от 143 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме примерно в 1 миллион 420 тысяч рублей. Для сравнения, в России стоимость комплектации обычного кроссовера Atlas с 2-литровым мотором начинается от 1 миллиона 30 тысяч рублей.