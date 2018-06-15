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На рынок выходит «спортивная» версия обновлённого кросса Geely Atlas
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На рынок выходит «спортивная» версия обновлённого кросса Geely Atlas 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Geely начало продажу «оспортивленного» варианта флагманского вседорожника Boyue, который россияне знают как Geely Atlas.
Новая модификация самого большого кросса компании приводится в движение 1,8-литровым турбодвижком, который выдает 184 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Сочетается с ним 6-диапазонный робот. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.
В отличие от стандартной модели новая версия получила крупный глянцево-чёрный задний спойлер и такие же корпуса наружных зеркал. Плюс к этому, крыша машина тоже чёрного цвета, а тормозные суппорта — красные.
Минимальная цена «спортивного» Geely Boyue 2019 на авторынке Поднебесной начинается от 143 800 юаней (1,4 млн рублей).
Добавим, что российским покупателям Geely Atlas доступен с бензиновыми атмосферными агрегатами рабочим объёмом 2,0 и 2,4 литра, производительность которых 139 и 149 л.с. В паре с ними трудиться 6-скоростная механическая коробка передач или 6-дипазонный АКПП. Цена кросса колеблется от 1 029 990 до 1 389 990 рублей.
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