На рынок выходит «спортивная» версия обновлённого кросса Geely Atlas

Автохолдинг Geely начало продажу «оспортивленного» варианта флагманского вседорожника Boyue, который россияне знают как Geely Atlas

Новая модификация самого большого кросса компании приводится в движение 1,8-литровым турбодвижком, который выдает 184 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Сочетается с ним 6-диапазонный робот. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.

В отличие от стандартной модели новая версия получила крупный глянцево-чёрный задний спойлер и такие же корпуса наружных зеркал. Плюс к этому, крыша машина тоже чёрного цвета, а тормозные суппорта — красные.

Минимальная цена «спортивного» Geely Boyue 2019 на авторынке Поднебесной начинается от 143 800 юаней (1,4 млн рублей).

Добавим, что российским покупателям Geely Atlas доступен с бензиновыми атмосферными агрегатами рабочим объёмом 2,0 и 2,4 литра, производительность которых 139 и 149 л.с. В паре с ними трудиться 6-скоростная механическая коробка передач или 6-дипазонный АКПП. Цена кросса колеблется от 1 029 990 до 1 389 990 рублей.